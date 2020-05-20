Sincan'da kısıtlama günlerinde ekipler çalışmalarına tam gaz devam ediyor Korona virüs salgın hastalığıyla mücadele kapsamında Sincan Belediyesi ekipleri çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Korona virüs salgın hastalığıyla mücadele kapsamında Sincan Belediyesi ekipleri çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ekipler sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilen günlerde de vatandaşın mağdur olmaması ve mübarek Ramazan ayını huzur içinde tamamlaması için çalışıyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince Sincan'da belediye ekipleri aralıksız çalışmaya devam ediyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın talimatları doğrultusunda ilgili birimler vatandaşa hizmet etmek için görev başında.

19 Mayıs'ta 241 talep yerine getirildi

Sincan'da vefa destek ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için seferber oluyor. Ekipler 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son günü olan 19 Mayıs'ta 241 vatandaşın talebini yerine getirdi. Diğer günlerde de ekipler yüzlerce vatandaşın imdadına koştu. Sincan zabıtası da gerekli hallerde vefa destek ekiplerine yardımcı oluyor.

2 öğün 260 kişiye sıcak yemek

Sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde de yardımlar aksamıyor, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor, aşevi hizmetlerine devam ediyor. Ramazan boyunca devam eden sıcak yemek yardımı Ramazan'dan sonra da devam edecek. Yaşlı, engelli ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız başta olmak üzere 260 kişiye 2 öğün sıcak yemek yardımı yapılıyor. Yemekler, korona virüs tedbirleri de göz önüne alınarak hijyenik ortamlarda ambalajlanıyor, tek kullanımlık tabaklarda ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırılıyor. Ramazan ayı boyunca dağıtılması planlanan 10 bin gıda kolisi dağıtımı da devam ediyor.

Sokak hayvanlarına mama takviyesi

Sincan Belediyesi ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde sokak hayvanlarını besleme faaliyetlerine aralıksız olarak devam ediyor. Her gün en az 20 noktaya mama, su ve yem bırakan ekipler hayvanların aç kalmasının önüne geçiyor. Ayrıca yaralı hayvanların tedavileri de yapılıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA