Sincan'da kar yağışı ağaç devirdi
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Sincan'da kar yağışı ağaç devirdi

Ankara'nın Sincan ilçesinde kar yağışı nedeniyle devrilen bir ağaç bir otomobilin üstüne düşerek hasar görmesine neden oldu.

07.01.2020 09:10 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:15
Sincan'da kar yağışı ağaç devirdi

'nın ilçesinde kar yağışı nedeniyle devrilen bir ağaç bir otomobilin üstüne düşerek hasar görmesine neden oldu.


Alınan bilgiye göre, Tunahan Mahalllesi 251 Cadde 13 numara önünde meydana gelen olayda yoğun kar nedeniyle bir ağaç park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde maddi hasar meydana geldi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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