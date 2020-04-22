Sincan'da kamyon ile tır çarpıştı: 1 yaralı Sincan'da kamyon ile tır çarpıştı: 1 yaralı Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sincan'da kamyon ile tır çarpıştı: 1 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Batı Adliye kavşağında meydana gelen kazada, 06 DP 0696 plakalı kamyon ile Bekir T. yönetimindeki 81 FJ 752 plakalı tır çarpıştı. Kazada kamyon sürücüsü Ergül E. yaralandı. Şoför mahalline sıkışan sürücü Sincan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı yapılan lik müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İHA