Sincan'da "kademeli normalleşme" denetimleri

Sincan'da kademeli normalleşme süreci kapsamında zabıta ekipleri tarafından denetimler gerçekleştirildi.

Sincan'da kademeli normalleşme süreci kapsamında zabıta ekipleri tarafından denetimler gerçekleştirildi.

Sincan'da 1 Haziran itibarıyla yeniden hizmete başlayan kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, restoran, lokanta, kafeterya, spor salonları, pazar yerleri gibi işletmeler zabıta ekipleri tarafından denetleniyor. Ekipler, uyulması gereken kurallar noktasında hem vatandaşı hem esnafı bilgilendiriyor. Çalışma saatleri, müşteri kapasitesi konusunda bilgilendirme ve denetim gerçekleştiren ekipler, iş yerlerinin açılış ve kapanış saatleri ile HES kodu uygulaması zorunluluğu konusunda esnaflara detaylı bilgi veriyor. Semt pazarlarının tüm giriş ve çıkışları belirlenirken, pazar içerisinde uygun yerlere kurallar, sosyal mesafe, maske kullanımı ve el temizliğiyle ilgili afişler asılıyor. Ayrıca pazar alanında tezgahlar arasındaki mesafenin en az 3 metre olması konusunda da pazarcı esnafı uyarılıyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı