Sincan'da hobi bahçelerinin yıkımı başladı
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Sincan'da hobi bahçelerinin yıkımı başladı

Sincan'da hobi bahçelerinin yıkımı başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara'nın Sincan ilçesinde daha önceden yıkım kararı verilen hobi bahçelerinin yıkımına başlandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde daha önceden yıkım kararı verilen hobi bahçelerinin yıkımına başlandı.

Sincan ilçesi Anayurt bölgesinde daha önce yıkım kararı çıkarılan ve yetkililer tarafından yıkıma gidildiğinde bahçe sahiplerinin kendilerinin yıkacaklarını beyan etmesi üzerine bir hafta süre verilen bahçelerin yıkılmasına başlandı. Verilen bir haftalık süreye rağmen hala yıkılmayan bahçeler, Sincan Belediyesi yetkilileri tarafından yıkıldı. Sincan bölgesi içinde yıkım kararı çıkan diğer hobi bahçelerinin de süresi içerisinde yıkımlarının gerçekleştirileceği bildirildi. - ANKARA

Sincan'da hobi bahçelerinin yıkımı başladı
Sincan'da hobi bahçelerinin yıkımı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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