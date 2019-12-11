Sincan'da hanımlar dart ile stres atıyor
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Sincan'da hanımlar dart ile stres atıyor

Sincanlı kadınlar; eğitim, seminer, el işi kurslarının yanı sıra sportif faaliyetlere de katılıyor.

11.12.2019 11:04 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:09
Sincan'da hanımlar dart ile stres atıyor

Sincanlı kadınlar; eğitim, seminer, el işi kurslarının yanı sıra sportif faaliyetlere de katılıyor. Hanımlar Konağı'nda milli sporcular tarafından dart kursu verilmeye başlandı.


Sincanlı hanımlar hem yapıyor hem stres atıyor. Sincan Belediyesi Hanımlar Konağı kadınlara yönelik düzenlediği etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Konaklarda Milli sporcular tarafından dart kursu verilmeye başlandı. İlk olarak Hanımlar Konağında hanımlar dart sporu ile tanıştı.


Hanımlar darttaki hünerleri sergiledi


Eğitmenler öncelikle hanımlara dart malzemelerini tanıttı, ardından dart sporunun kurallarını anlattı. Eğitimin ardından hanımlar, dart oynamanın tadını çıkardı.


Kurslar sonunda Konaklar arasında dart turnuvası düzenlenecek. Başarılı olanlar sürpriz hediyeler kazanacak. - ANKARA

Kaynak: İHA
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