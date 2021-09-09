Sincan'da E-spor heyecanı başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sincan'da E-spor heyecanı başlıyor

Sincan'da E-spor heyecanı başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlere ve dijital çağa önem veren Sincan Belediyesi, E-Spor heyecanına ortak oluyor.

Gençlere ve dijital çağa önem veren Sincan Belediyesi, E-Spor heyecanına ortak oluyor. Turnuva 17-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Gençlere ve dijital çağa önem veren Sincan Belediyesi, E-Spor heyecanına ortak oluyor. Pes turnuvasının kayıtları 16 Eylül saat 17.00'de kapanacak. Kayıtların kapanmasının ardından oyuncu değişikliği yapılamayacak. 17 Eylül tarihinde saat 17.00'de birinci eleme turu başlayacak. Bu elemede bir üst tura katılmaya hak kazanan oyuncular 18 ve 19 Eylül tarihlerinde saat 10.00'da başlayacak, ikinci ve üçüncü eleme maçlarına katılacak. Çeyrek finale yükselen takımların maçları, 19 Eylül tarihinde saat 16.00'da gerçekleşecek. Yarı final, final ve üçüncülük maçları ise 20 Eylül tarihinde saat 17.00'dan sonra oynanacak. Ayrıca tüm elemeler ve maçlar Sincan E-Spor Merkezinde offline olarak gerçekleşecek.

Oyuncular detaylı bilgiye internet sitesi üzerinden ulaşabilecek

Takımların turnuvaya dahil olabilmesi için, takım kaptanlarının Discord sunucusunda bulunan #turnuva-kayıt-teyit kanalı üzerinden, yine Discord sunucusunda belirtilen format ile teyit yaptırması zorunlu olacak. Teyit edilmeyen takımlar ise turnuvada yer alamayacak. Teyit işlemini tamamlayan ilk 256 takım sıra ile turnuvaya dahil edilecek. Toplam 16 takım da yedek olarak alınacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Hulusi Akar Murat Kurum Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Münir Özkul Gülben Ergen Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Fatih Terim Merih Demiral Mergim Berisha Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Sincan'da E-spor heyecanı başlıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 11:12:01. #1.14#

title