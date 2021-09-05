SİNCAN'DA CEM ADRİAN RÜZGARI ESTİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Büyükşehir Parklarda" adlı konser programlarıyla, Başkentlilere müzik şöleni yaşatmaya devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Büyükşehir Parklarda" adlı konser programlarıyla, Başkentlilere müzik şöleni yaşatmaya devam ediyor. Sincan Harikalar Diyarı'nda gerçekleşen ünlü sanatçı Cem Adrian'ın verdiği açık hava konserine Başkentliler yoğun ilgi gösterirken, ABB TV ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanan konser izlenme rekoru kırdı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte kültür, sanat ve turizm etkinliklerine tüm hızıyla devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığı, "Büyükşehir Parklarda" adlı konser programlarıyla Başkentlileri ünlü sanatçılara buluşturuyor.

Yaz boyunca Başkent'in çeşitli rekreasyon alanlarında, birbirinden ünlü sanatçılarla açık hava konseri düzenleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, son olarak Harikalar Diyarı'nda, kendi şarkılarının yanı sıra türkülere getirdiği özgün yorumlarla da Başkentlileri büyüleyen Cem Adrian ile Başkentlileri bir araya getirdi. Adrian, konserine konuk sanatçı olarak gelen Gökhan Kılıç ile seyircilere türkü şöleni yaşattı.

ABB TV ve Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanan konseri yaklaşık 200 bin kişi izlerken, vatandaşlar ünlü sanatçı Cem Adrian ile müziğe doydu.

BAŞKENT'TE MÜZİK DOLU AKŞAMLAR

Açık hava konserlerini aileleri ile birlikte izlemeye gelen ve coşku dolu anlar yaşayan her yaş grubundan Başkentliler de müziğe hasret kaldıklarını dile getirerek, yaz akşamlarının bu konserler sayesinde daha keyifli geçtiğini şu sözlerle ifade ettiler:

-Alperen Arslan: "Gerçekten inanılmaz bir ortam ve Mansur Yavaş sayesinde hepimiz, bütün Ankara eşit imkanlarla bu konserlerden faydalanabiliyoruz. Cem Adrian sesi ve yeteneğiyle tartışılmaz bir sanatçı. Çok teşekkür ederim Mansur Yavaş ve Ankara Büyükşehir Belediyesine. "

-Dilan Varol: "Cem Adrian'ı çok seviyorum. İlk defa canlı dinliyorum. Çok teşekkür ederim. "

-Eda Avşar: "Onu gördüğüm için heyecanlıyım. Sevdiğim bir sanatçıyı burada görmek beni çok mutlu etti. "

-Elif Murat: "İlk defa canlı dinleyebiliyorum. Çok mutluyum. "

-Mahide Gürbüz: "Daha önce kendisini dinlemiştim, şimdi tekrar dinliyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederim. "

Kaynak: Habermetre