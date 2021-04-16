Sincan'da camiler için temizlik seferberliği
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Sincan'da camiler için temizlik seferberliği

Sincan'da camiler için temizlik seferberliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sincan Belediyesi, salgın sürecinin başından bu yana ilçe genelindeki camilerde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Sincan Belediyesi, salgın sürecinin başından bu yana ilçe genelindeki camilerde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri Ramazan ayının başlaması ile ilçe halkının sağlığını gözeterek camilerde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarını artırdı.

Sincan Belediyesi, halk sağlığını korumak amacıyla ilçe genelinde hijyen çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Birçok kamusal alanda düzenli olarak uygulanan dezenfeksiyon işlemleri ilçedeki tüm camilerde de hız kesmeden devam ediyor. Sincan Belediyesi salgın sürecinde ilçedeki bütün camilerin iç ve dış temizliğinin yanı sıra dezenfeksiyon işlemlerini de gerçekleştiriyor. İlçe genelinde belediye ekipleri dezenfektanlı yüzey temizleyicileri ve süpürgelerle camilerin iç ve dış temizliğini yapıyor. Yapılan dezenfeksiyon çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. - ANKARA

Sincan'da camiler için temizlik seferberliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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