Sincan'da 3 kişiyi yaralayan şahsın 10 gün önce de eşini darp ettiği ortaya çıktı - Haberler
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Sincan'da 3 kişiyi yaralayan şahsın 10 gün önce de eşini darp ettiği ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sincan'da 3 kişiyi yaralayan şahsın 10 gün önce de eşini darp ettiği ortaya çıktı

Ankara'da kendisini aldattığını ileri sürdüğü eşine çalıştığı iş yerinde pompalı tüfekle saldırı girişiminde bulunan ve 3 kişiyi yaralayan şahsın 10 gün önce de eşini darp ettiği ve bu nedenle hakkında uzaklaştırma tedbiri uygulandığı ortaya çıktı.

Ankara'da kendisini aldattığını ileri sürdüğü eşine çalıştığı iş yerinde pompalı tüfekle saldırı girişiminde bulunan ve 3 kişiyi yaralayan şahsın 10 gün önce de eşini darp ettiği ve bu nedenle hakkında uzaklaştırma tedbiri uygulandığı ortaya çıktı.

Sincan'da meydana gelen olayda Erkan T. (40), yanında getirdiği pompalı tüfekle eşi F.T.'nin çalıştığı restorana 7 el ateş etti. Silahtan çıkan saçmaların isabet ettiği çalışanlardan Ali Arslan ve Ahmet Arslan kardeşler ile Özgür Akkaya yaralandı. Ardından tüfeği çenesine dayayarak intihara kalkışan Erkan T., ekiplerin ikna çalışması sonucu tüfeği bırakıp teslim oldu. Yaralanan 3 kişi ise hastanede tedaviye alındı. Arslan kardeşlerin hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.

Eşini tehdit edip darp ettiği ortaya çıktı

Erhan T.'nin yaklaşık 10 gün önce de eşi F.T. ile iş yeri sahibi M.A.'nın mesajlaşmalarını gördüğü ve kendisini aldattığını ileri sürdüğü eşini darp ve tehdit ettiği ortaya çıktı. Erhan T.'nin iş yeri sahibi M.A.'yı da tehdit ettiği öğrenildi. Olayın ardından F.T.'nin şikayeti üzerine Erhan T. hakkında uzaklaştırma ve tedbir kararı alındığı belirtildi. Emniyette işlemleri süren Erkan T.'nin ilk ifadesinde "Eşimle restoran sahibinin mesajlarını gördüm. Bunun üzerine bu olayı gerçekleştirdim" dediği belirtildi. Saldırıdan yara almadan kurtulan ve olayla ilgili ifadesine başvurulan F.T.'nin ise eşinin mesajlaşma iddialarını kabul etmediği öğrenilirken, Erhan T.'nin daha önce dolandırıcılık suçundan cezaevinde yattığı da ortaya çıktı. - ANKARA

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