Sincan'da 2 çöp kamyonu kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
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Sincan'da 2 çöp kamyonu kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

11.12.2020 05:16 | Son Güncelleme: 11.12.2020 05:21

Sincan'da 2 çöp kamyonu kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı Ankara'nın Sincan ilçesinde 2 çöp kamyonu kafa kafaya çarpıştı.

Sincan'da 2 çöp kamyonu kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde 2 çöp kamyonu kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kamyon şoförü yaralandı.

Kaza, Ankara'nın Sincan ilçesi Ziir vadisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ziir vadisine çöp boşaltımından dönen Sincan Belediyesine ait 06 HB 9160 plakalı çöp kamyonu ile çöp boşaltımına giden Yenimahalle Belediyesine kayıtlı 06 BYT 539 plakalı kamyon kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 06 HB 9160 plakalı kamyon sürüklenerek yan yattı. Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri henüz kimliği belirlenemeyen şoförlere yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Sincan'da 2 çöp kamyonu kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Sincan'da 2 çöp kamyonu kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Sincan'da 2 çöp kamyonu kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Sincan'da 2 çöp kamyonu kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKŞEN EFE

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