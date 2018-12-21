Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda Yaşanan Olayla İlgili Başsavcılık'tan Açıklama

Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda akşam saatlerinde yaşanan olayla ilgili olarak Başsavcılık'tan bir açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi: "Bugün (21.12.2018) akşam saatlerinde Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olarak bulunan çocuklar arasında yaşanan tartışmaya, görevli infaz koruma memurlarının müdahalesi sırasında 7 çocuk ile 14 infaz koruma memuru hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralanan çocukların tedavileri, cezaevi içerisinde sağlık memurlarınca yapılmış olup, hastaneye herhangi bir çocuğun sevkine gerek duyulmamıştır. Konuyla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Cezevi önünden detaylar

Kaynak: DHA