Sincan Cezaevi'nde çıkan olayda 21 kişi yaralandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, akşam saatlerinde tutuklu çocuklar arasında yaşanan tartışmaya, görevli infaz koruma memurlarının müdahalesi sırasında 7 çocukla 14 infaz koruma memuru hafif şekilde yaralanmıştır.

Sincan Cezaevi'nde çıkan olayda 21 kişi yaralandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, akşam saatlerinde tutuklu çocuklar arasında yaşanan tartışmaya, görevli infaz koruma memurlarının müdahalesi sırasında 7 çocukla 14 infaz koruma memuru hafif şekilde yaralanmıştır." açıklaması yapıldı.

Kaynak: Dunya.com

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