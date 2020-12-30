Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsünde güvenlik önlemleri

Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü girişi Güvenlik güçlerinden görüntüler Drone görüntüsü Girişlerin yapılması ANKARA - FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsündeki Ankara 19.