Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsünde güvenlik önlemleri
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Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsünde güvenlik önlemleri

30.12.2020 10:49 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:55

Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü girişi Güvenlik güçlerinden görüntüler Drone görüntüsü Girişlerin yapılması ANKARA - FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsündeki Ankara 19.

Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü girişi

Güvenlik güçlerinden görüntüler

Drone görüntüsü

Girişlerin yapılması ANKARA - FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsündeki Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 132 sanıklı davada karar açıklanması bekleniyor.

Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsünde güvenlik önlemleri
Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsünde güvenlik önlemleri
Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsünde güvenlik önlemleri
Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsünde güvenlik önlemleri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem

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