Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsünde güvenlik önlemleri
30.12.2020 10:49 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:55
Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü girişi Güvenlik güçlerinden görüntüler Drone görüntüsü Girişlerin yapılması ANKARA - FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsündeki Ankara 19.
Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü girişi
Güvenlik güçlerinden görüntüler
Drone görüntüsü
Girişlerin yapılması ANKARA - FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsündeki Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 132 sanıklı davada karar açıklanması bekleniyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem