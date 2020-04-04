Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde koronavirüs tedbirleri
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde koronavirüs tedbirleri - Haberler
Sincan, Balcı, Güncel

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde koronavirüs tedbirleri

Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Vural Balcı, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde alınan Korona virüs tedbirlerine ilişkin açıklama yaptı.

04.04.2020 14:55 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:55
Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde koronavirüs tedbirleri

Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Vural Balcı, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde alınan Korona virüs tedbirlerine ilişkin açıklama yaptı. Balcı, ayrıca, "Başlangıçtan itibaren Sincan Ankara'da Ceza İnfaz Kurumlarında herhangi bir vaka tespiti yoktur. Olumsuz bir duruma rastlanmamıştır" dedi.

Ceza İnfaz Kurumlarından sorumlu Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Balcı, Sincan Ceza İnfaz Kurumlarında yer alan cezaevinlerinde Korona virüse karşı hangi tedbirlerin alındığına ve bunların uygulanmasına nasıl devam edildiğine ilişkin açıklama yaptı.

Başsavcı Vekili Vural Balcı, "Sincan Ceza İnfaz Kurumları kampüsü yaklaşık 2 bin 400 dönümlük bir alan üzerine kurulu. Burada 13 cezaevimiz bulunmaktadır. Gerek kapalı alanlar olsun, gerek açık alanlar olsun tamamı dezenfekte edilmiştir. Kapalı kurumların içinde yer alan koridorlar, kapı kolları pencereler, koğuşlar; ortak kullanım alanlarının tamamı dezenfekte edilmiştir, ilaçlamaları yapılmıştır. Düzenli aralıklarla da ilaçlama ve dezenfekte işlemleri yapılmaya devam edilmektedir" dedi.

Açık alanlarda bulunan, personelin kullanmış olduğu hizmet ve ring araçlarının da dezenfekte edildiğini belirten Balcı, "Özel olarak oluşturulan ekiplerle bunların düzenli bir şekilde dezenfekte işlemleri de devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Ceza infaz kurumlarına ilk kez getirilenlere ilişkin uygulamayı da anlatan Balcı, "Hükümlü ve tutukluların kuruma ilk kez kabul edilmesi sırasında bu kişilerin, kuruma kabul edilmeden önce mutlaka doktor raporları alınmaktadır. Bu raporlarda koronavirüs değerlendirmesinin yapılması istenmekte, eğer hastalık belirtisi olan bir hükümlü veya tutuklu varsa bu kişi hemen kuruma alınmamaktadır. Bu kişi öncelikle hastaneye yönlendirilmektedir. Eğer kişinin herhangi bir hastalık belirtisi yoksa bu kişi, kuruma tekrar kabul edilmeden önce yine ateşi ölçülmekte ve diğer hükümlü ve tutukluların bulunduğu koğuşlara alınmadan önce 14 gün süreyle başka bir alanda, bir odada 14 günlük karantinaya alınmaktadır. Orada 14 gün izole edildikten sonra diğer koğuşlara alınmaktadır" dedi.

Personellere ilişkin tedbirleri de açıklayan Balcı, "Ceza İnfaz Kurumları kampüsünün ana girişinde termal kamera bulunmaktadır. Bu kamera ile kişilerin ateşi ölçülmektedir. Eğer ateşi yüksek bir seviyede olursa kişi, kuruma alınmamakta ve hastaneye yönlendirilmektedir" şeklinde konuştu.

Termal kameradan geçenlerin personel ve üçüncü kişiler olduğunu kaydeden Balcı, "Bunların tamamı termal kameradan geçmek suretiyle kuruma alınmaktadır. Kuruma girdikten sonra kendilerine maske ve eldiven dağıtımı yapılmaktadır" bilgisini verdi.

Cezaevinde ziyaretlerin 2 hafta süreyle ertelendiğini de hatırlatan Balcı, "Bu erteleme şu anda devam etmektedir. Sadece avukatlar, zorunlu haller haricinde hükümlü ve tutuklularla kapalı görüş yapmaktadırlar. Çok acil hallerde diğer görüşe de izin verilmektedir" diye konuştu.

"541 BİN CİVARINDA KORUYUCU ÖNLÜK VE KORUYUCU TULUM İLE SEDYE ÖRTÜSÜ ÜRETİLMEKTEDİR"

Ceza İnfaz Kurumları kampüsünde bulunan tekstil atölyesine ilişkin bilgiler de veren Balcı, şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgın hastalığının önlenmesi nedeniyle yapılan çalışmalara destek vermek amacıyla Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde yer alan ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlülerin çalıştığı tekstil atölyemiz bulunmaktadır. Burada da yaklaşık 541 bin civarında koruyucu önlük ve koruyucu tulum ile sedye örtüsü üretilmektedir. Bunların bir kısmı Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelere teslim edilmiştir. Bir kısmının üretimi de devam etmektedir."

Kurum personellerinin izolasyonuna dair açıklama da yapan Balcı, "1 Nisan 2020'den itibaren Ceza İnfaz Kurumlarında çalışan personelin tamamı izole edilmiştir. Bu kişiler, çeşitli kurumlarda ki bu kurumlar izole edilmiş kurumlardır, buralarda kalmaktadırlar ve evlerine gitmemektedirler. Bu çok önemli bir tedbirdir. Burada kalan personel, evlerine gitmeden ceza infaz kurumuna gelmektedir ve burada vardiyalarına devam etmektedir" dedi. Balcı, ceza infaz kurumu personellerine de teşekkür etti.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Balcı, "Başlangıçtan itibaren Sincan Ankara'da Ceza İnfaz Kurumlarında herhangi bir vaka tespiti yoktur. Olumsuz bir duruma rastlanmamıştır" şeklinde konuştu.

DEZENFEKSİYON ÇALIŞMALARI

Öte yandan, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde bulunan atölyede gerçekleştirilen koruyucu önlük, tulum ve sedye örtüsü üretimi ile kampüsteki dezenfeksiyon çalışmaları yakından görüntülendi.

(Cevdet Fırat Aydoğmuş - Cem Geçim/İHA)

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, 'Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?' sorusuna yanıt verdi Haberler
Bakan Koca, "Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi Haberler
İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi
Sokağa çıkmaları yasaklanınca bir kentte 20 yaş altının ulaşım kartı iptal edildi Haberler
Sokağa çıkmaları yasaklanınca bir kentte 20 yaş altının ulaşım kartı iptal edildi
Arkadaşların kız kavgası kanlı bitti Haberler
Arkadaşların kız kavgası kanlı bitti
Her gün yüzlerce insan ölürken Rusya'dan 'Aşıyı bulduk' haberi geldi Haberler
Her gün yüzlerce insan ölürken Rusya'dan "Aşıyı bulduk" haberi geldi
Koronavirüs buraya uğramadı! İşte 17 bin nüfusluk ilçenin sırrı Haberler
Koronavirüs buraya uğramadı! İşte 17 bin nüfusluk ilçenin sırrı
Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti
Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti
Bakan Pakdemirli: Salgın sürecinde gıda fiyatları düşecek
Bakan Pakdemirli: Salgın sürecinde gıda fiyatları düşecek
WhatsApp grubu kuran vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimleri atlatıyor
WhatsApp grubu kuran vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimleri atlatıyor
106 yaşında koronavirüsü atlatan hasta, virüsü yenen en yaşlı insan oldu
106 yaşında koronavirüsü atlatan hasta, virüsü yenen en yaşlı insan oldu
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu
Türk-İş'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek
Türk-İş'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek
Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı
Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı
Yurt dışından gelip yurtlara yerleştirilen vatandaşlar, karantina günlerini anlattı
Yurt dışından gelip yurtlara yerleştirilen vatandaşlar, karantina günlerini anlattı
Kına gecesi için Azerbaycan'a giden Rizeli aile, sınır kapıları kapanınca yurda dönemedi
Kına gecesi için Azerbaycan'a giden Rizeli aile, sınır kapıları kapanınca yurda dönemedi
Koronavirüsle mücadelede hayati öneme sahip olan akıllı solunum cihazlarının 155 adedi Türkiye'ye ulaştı
Koronavirüsle mücadelede hayati öneme sahip olan akıllı solunum cihazlarının 155 adedi Türkiye'ye ulaştı
Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi
Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı yanıtladı: Koronavirüs vaka sayısı Konya'da neden fazla?
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı yanıtladı: Koronavirüs vaka sayısı Konya'da neden fazla?
84 yaşında koronavirüsü yenen İzmirli amca, alkışlarla taburcu edildi
84 yaşında koronavirüsü yenen İzmirli amca, alkışlarla taburcu edildi
Son dakika: Yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaş bulunuyor
Son dakika: Yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756...
İBB istasyonlara termal kamera yerleştirdi, ateşi yüksek çıkanlar araçlara alınmıyor
İBB istasyonlara termal kamera yerleştirdi, ateşi yüksek çıkanlar araçlara alınmıyor
Baraj sularının çekilmesiyle ortaya çıkan tarihi köy, bölge halkını duygulandırdı
Baraj sularının çekilmesiyle ortaya çıkan tarihi köy, bölge halkını duygulandırdı
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 60 milyon 728 bin liraya ulaştı
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 60 milyon 728 bin liraya ulaştı
Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor
Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor
Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Ada ülkesi Nauru, ön plana çıkıyor
Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Ada ülkesi Nauru, ön plana çıkıyor
Mahallelerinde HES projesi istemeyen vatandaşlar, koronavirüsü hiçe sayıp protesto başlattı
Mahallelerinde HES projesi istemeyen vatandaşlar, koronavirüsü hiçe sayıp protesto başlattı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma kullananlara ücretsiz maske dağıttı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma kullananlara ücretsiz maske dağıttı
Koronavirüs nedeniyle şehir giriş çıkışlarının kapatılacağını öğrenen baba kız, pijamayla yollara düştü
Koronavirüs nedeniyle şehir giriş çıkışlarının kapatılacağını öğrenen baba kız, pijamayla yollara düştü
Türk profesör, aşıyı bulmak için kendini laboratuvarda karantinaya aldı
Türk profesör, aşıyı bulmak için kendini laboratuvarda karantinaya aldı
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdülhamit Gül İçişleri Bakanı Mustafa Destici Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Serdar Ortaç Haluk Levent İbrahim Tatlıses Recep Tayyip Erdoğan
Spor Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Polis Antalya Zonguldak Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde koronavirüs tedbirleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2020 15:33:43. #1.15#
title