Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde korona virüs tedbirleri Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde korona virüs tedbirleri Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Balcı: "Başlangıçtan itibaren Sincan Ankara'da Ceza İnfaz Kurumlarında herhangi bir vaka tespiti yoktur" Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Vural Balcı, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde...

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde korona virüs tedbirleri

Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Balcı: "Başlangıçtan itibaren Sincan Ankara'da Ceza İnfaz Kurumlarında herhangi bir vaka tespiti yoktur"

ANKARA - Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Vural Balcı, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde alınan Korona virüs tedbirlerine ilişkin açıklama yaptı. Balcı, ayrıca, "Başlangıçtan itibaren Sincan Ankara'da Ceza İnfaz Kurumlarında herhangi bir vaka tespiti yoktur. Olumsuz bir duruma rastlanmamıştır" dedi.

Ceza İnfaz Kurumlarından sorumlu Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Balcı, Sincan Ceza İnfaz Kurumlarında yer alan cezaevinlerinde Korona virüse karşı hangi tedbirlerin alındığına ve bunların uygulanmasına nasıl devam edildiğine ilişkin açıklama yaptı.

Başsavcı Vekili Vural Balcı, "Sincan Ceza İnfaz Kurumları kampüsü yaklaşık 2 bin 400 dönümlük bir alan üzerine kurulu. Burada 13 cezaevimiz bulunmaktadır. Gerek kapalı alanlar olsun, gerek açık alanlar olsun tamamı dezenfekte edilmiştir. Kapalı kurumların içinde yer alan koridorlar, kapı kolları pencereler, koğuşlar; ortak kullanım alanlarının tamamı dezenfekte edilmiştir, ilaçlamaları yapılmıştır. Düzenli aralıklarla da ilaçlama ve dezenfekte işlemleri yapılmaya devam edilmektedir" dedi.

Açık alanlarda bulunan, personelin kullanmış olduğu hizmet ve ring araçlarının da dezenfekte edildiğini belirten Balcı, "Özel olarak oluşturulan ekiplerle bunların düzenli bir şekilde dezenfekte işlemleri de devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Ceza infaz kurumlarına ilk kez getirilenlere ilişkin uygulamayı da anlatan Balcı, "Hükümlü ve tutukluların kuruma ilk kez kabul edilmesi sırasında bu kişilerin, kuruma kabul edilmeden önce mutlaka doktor raporları alınmaktadır. Bu raporlarda koronavirüs değerlendirmesinin yapılması istenmekte, eğer hastalık belirtisi olan bir hükümlü veya tutuklu varsa bu kişi hemen kuruma alınmamaktadır. Bu kişi öncelikle hastaneye yönlendirilmektedir. Eğer kişinin herhangi bir hastalık belirtisi yoksa bu kişi, kuruma tekrar kabul edilmeden önce yine ateşi ölçülmekte ve diğer hükümlü ve tutukluların bulunduğu koğuşlara alınmadan önce 14 gün süreyle başka bir alanda, bir odada 14 günlük karantinaya alınmaktadır. Orada 14 gün izole edildikten sonra diğer koğuşlara alınmaktadır" dedi.

Personellere ilişkin tedbirleri de açıklayan Balcı, "Ceza İnfaz Kurumları kampüsünün ana girişinde termal kamera bulunmaktadır. Bu kamera ile kişilerin ateşi ölçülmektedir. Eğer ateşi yüksek bir seviyede olursa kişi, kuruma alınmamakta ve hastaneye yönlendirilmektedir" şeklinde konuştu.

Termal kameradan geçenlerin personel ve üçüncü kişiler olduğunu kaydeden Balcı, "Bunların tamamı termal kameradan geçmek suretiyle kuruma alınmaktadır. Kuruma girdikten sonra kendilerine maske ve eldiven dağıtımı yapılmaktadır" bilgisini verdi.

Cezaevinde ziyaretlerin 2 hafta süreyle ertelendiğini de hatırlatan Balcı, "Bu erteleme şu anda devam etmektedir. Sadece avukatlar, zorunlu haller haricinde hükümlü ve tutuklularla kapalı görüş yapmaktadırlar. Çok acil hallerde diğer görüşe de izin verilmektedir" diye konuştu.

"541 bin civarında koruyucu önlük ve koruyucu tulum ile sedye örtüsü üretilmektedir"

Ceza İnfaz Kurumları kampüsünde bulunan tekstil atölyesine ilişkin bilgiler de veren Balcı, şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgın hastalığının önlenmesi nedeniyle yapılan çalışmalara destek vermek amacıyla Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde yer alan ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlülerin çalıştığı tekstil atölyemiz bulunmaktadır. Burada da yaklaşık 541 bin civarında koruyucu önlük ve koruyucu tulum ile sedye örtüsü üretilmektedir. Bunların bir kısmı Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelere teslim edilmiştir. Bir kısmının üretimi de devam etmektedir."

Kurum personellerinin izolasyonuna dair açıklama da yapan Balcı, "1 Nisan 2020'den itibaren Ceza İnfaz Kurumlarında çalışan personelin tamamı izole edilmiştir. Bu kişiler, çeşitli kurumlarda ki bu kurumlar izole edilmiş kurumlardır, buralarda kalmaktadırlar ve evlerine gitmemektedirler. Bu çok önemli bir tedbirdir. Burada kalan personel, evlerine gitmeden ceza infaz kurumuna gelmektedir ve burada vardiyalarına devam etmektedir" dedi. Balcı, ceza infaz kurumu personellerine de teşekkür etti.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Balcı, "Başlangıçtan itibaren Sincan Ankara'da Ceza İnfaz Kurumlarında herhangi bir vaka tespiti yoktur. Olumsuz bir duruma rastlanmamıştır" şeklinde konuştu.

Dezenfeksiyon çalışmaları

Öte yandan, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde bulunan atölyede gerçekleştirilen koruyucu önlük, tulum ve sedye örtüsü üretimi ile kampüsteki dezenfeksiyon çalışmaları yakından görüntülendi.

Kaynak: İHA