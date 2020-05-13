Sincan Belediyesinden yeni hizmetler
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Sincan Belediyesinden yeni hizmetler

Sincan Belediyesi korona virüs salgınına karşı evde hizmet imkanı sunuyor.

Sincan Belediyesinden yeni hizmetler
13.05.2020 11:18 | Son Güncelleme: 13.05.2020 11:18

Sincan Belediyesi korona virüs salgınına karşı evde hizmet imkanı sunuyor. Belediye hizmetlerini daha hızlı yürütmek ve kolaylaştırmak için sunduğu yenilikçi, modern ve kolay erişim sağlayan akıllı belediyecilik uygulamalarıyla mükellefler belediyeye gelmeden işlerini halledebiliyor.

Sincan Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında evde hizmet dönemini başlattı. Artık mükellefler belediyeye gelmeden işlerini evde internet üzerinden daha hızlı bir şekilde halledebiliyor.

İnsan odaklı hizmet ilkesinden hareketle akıllı şehircilik kapsamında Türkiye'nin öncü belediyelerinden biri olmayı hedefleyen Sincan Belediyesi, "2020 - 2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı" kapsamında "E-Rayiç" ve "E-Beyan" uygulamalarını www.sincan.bel.tr internet adresinden "E-Belediye Hizmetleri" altında kullanıma sundu.

E-Rayiç

Korona virüs tedbirleri kapsamında tapu devri yapacak mükelleflerimizin işlemlerini kolaylaştırmak ve zaman kaybını önlemek amacıyla belediyemiz web sitesi üzerinden (https://ulakbel.sincan.bel.tr/WebBasvuru/erayic#/) e-rayiç başvurusu yapılabilmekte, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra rayiç belgesi elektronik ortamda ilgili tapu müdürlüğüne gönderilmektedir.

E-Beyan

E-beyan ise, yeni bir tapu alan mükelleflerimizin belediyeye gelmeden belediyemiz web sitesi üzerinde (https://ulakbel.sincan.bel.tr/WebBasvuru/ebeyan#/) e-beyan başvurusu yaparak satın almış olduğu taşınmazının beyanını verebilmektedir. - ANKARA

Kaynak: İHA

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