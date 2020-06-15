Sincan Belediyesinden urfalı tarım işçilerine yardım eli Sincan Belediyesi her koşulda ihtiyaç sahiplerinin ve mağdur olan vatandaşların yardımına koşuyor.

Sincan Belediyesi her koşulda ihtiyaç sahiplerinin ve mağdur olan vatandaşların yardımına koşuyor. Ankara'da yoğun sağanak yağış sonrası tarla kenarındaki çadırlarını sel basan bir grup tarım işçisinin imdadına Sincan Belediyesi ekipleri yetişti. Selzedelere gıda kolileri, yastık ve battaniye verildi. Ailelere günde 2 öğün yemek yardımı yapılıyor.

Koronavirüs süreci ve Ramazan ayında binlerce ihtiyaç sahibi aileye kol kanat geren ve yardımlarına ara vermeden devam eden Sincan Belediyesi, bu kez Urfalı tarım işçilerinin imdadına yetişti.

Ankara'da yoğun sağanak yağış bazı yerlerde sele neden oldu. Urfa'dan ekmek paralarını kazanmak için Sincan'a gelen ve At Deresi mevkiine yerleşen tarım işçilerinin kaldığı 9 çadırı sel bastı. Sel sonrası çadırlar çamurla doldu. Ne yatacak yerleri kaldı, ne de kullanacak eşyaları.

Sincan Belediyesi ekipleri çaresiz kalan ailelerin sesini duydu, yardıma koştu. Başkan Murat Ercan'ın talimatıyla Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Yenikent'te bir binaya taşınan ailelere kucak açtı. Ailelere 30 adet battaniye, 20 adet yastık verildi. Gıda kolileri, kahvaltılık malzemeler selzedelere ulaştırıldı. Ailelere 2 öğün yemek yardımı yapıldı ve mağduriyetleri giderilene kadar yemek yardımı devam edecek. Sincan Belediyesinin sahip çıktığı ailelerin mutluluğu görülmeye değerdi.

"Tarım İşçisi Kardeşlerimizin Yanındayız"

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan yardıma ihtiyacı olan herkesin yanında olduklarını ifade etti. Başkan Ercan, "At Deresi mevkiinde selden etkilenerek çadırları su altında kalan kardeşlerimize geçmiş olsun dileriz. Zor durumda kalan ailelerimize battaniye, yastık, gıda ve 2 öğün yemek yardımında bulunduk. Mağduriyetleri giderilene kadar yanlarında olmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA