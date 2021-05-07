Sincan Belediyesinden sokak hayvanlarına yaş mama tesisi
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Sincan Belediyesinden sokak hayvanlarına yaş mama tesisi

Sincan Belediyesinden sokak hayvanlarına yaş mama tesisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sincan Belediyesi, ilçedeki sokak hayvanlarını beslemek için mama üretimine başladı.

Sincan Belediyesi, ilçedeki sokak hayvanlarını beslemek için mama üretimine başladı.

Doğada yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarının durumuna kayıtsız kalmayan Sincan Belediyesi, haftada 400 kilogram mamayı sokak hayvanlarıyla buluşturdu. İlçe hayvanlarını beslemek için ise Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kompost ve Mama Üretim Ünitesi'nde sokak hayvanları için mama üretimi yapılıyor. Pazar ve marketlerde ısıl işlem görmemiş atıklar toplanarak tesise getiriliyor. Makinalarda tek seferde 400 kilogram yaş mama üretiliyor. Sokak hayvanlarının zorluk yaşamaması için belediye bünyesindeki ekipler hummalı bir çalışma yürütürken, ekipler tarafından patates, havuç, ıspanak, yumurta kabukları, ekmek, kıyma ve etler makinalarda pişirilerek, sokak hayvanlarına her gün mama desteği sağlanıyor. - ANKARA

Sincan Belediyesinden sokak hayvanlarına yaş mama tesisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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