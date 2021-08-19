Sincan Belediyesinden Sinop'a yardım eli
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Sincan Belediyesinden Sinop'a yardım eli

Sincan Belediyesinden Sinop'a yardım eli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sincan Belediyesi, Sinop Ayancık'taki sel çalışmalarına katılması amacıyla bir su tankeri ve 4 kişilik ekip gönderildi.

Sincan Belediyesi, Sinop Ayancık'taki sel çalışmalarına katılması amacıyla bir su tankeri ve 4 kişilik ekip gönderildi.

Sincan Belediyesi sel afetinden etkilenen vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Belediye, Sinop Ayancık'a destek için bir su tankeri ve 4 kişilik ekip gönderdi. Bölgeye ulaşan ekipler çalışmalara başladı.

Kastamonulu vatandaşlardan Sincan Belediyesine teşekkür

Kastamonu'da da selin izlerini silmeye çalışan ekipler bir yandan kapanan köy yollarını açarken, bir yandan da ihtiyaç ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor. Azdavay ilçesine bağlı Gümürtler köyündeki vatandaşlar çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sincan Belediye Başkanımıza buradan sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

"Zor şartlarda hizmet veriyorlar"

Gümürtler Köyü Muhtarı ise, "Ankara Sincan Belediyesinden afet bölgesine gelmiş olan ekipler burada zor şartlarda hizmet vermeye çalışıyor. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Sincan Belediye Başkanımız Murat Ercan Bey'e de vermiş olduğu katkılardan dolayı çok teşekkür eder, saygılar sunarız" dedi. - ANKARA

Sincan Belediyesinden Sinop'a yardım eli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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