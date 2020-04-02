Sincan Belediyesinden sağlıkçılara çorba ikramı Sincan Belediyesi, sağlık çalışanlarına sıcak çorba ikramında bulunuyor.

Sincan Belediyesi, sağlık çalışanlarına sıcak çorba ikramında bulunuyor.

Sincan Belediyesi ailelerinden ve sevdiklerinden uzak kalan sağlıkçılar için harekete geçti. Belediye, Korona virüs salgını nedeniyle yoğun çalışan ve ailelerini göremeyen sağlık çalışanların ev hasretini dindirebilmek için sıcak çorba ikramında bulunuyor. Belediye ekiplerince hazırlanan çorba Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarına ikram edildi.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan sağlıkçılar için her türlü desteği vereceklerini vurgulayarak "Allah'ın izni ve sizlerin gayreti ile bu musibeti de bertaraf edeceğiz. Sizlerin bu özverili çalışmanız sonsuza dek unutulmayacaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA