Sincan Belediyesinden "Kontrollü Normalleşme" mesaisi
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Sincan Belediyesinden "Kontrollü Normalleşme" mesaisi

08.03.2021 15:10 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:15
Sincan Belediyesinden

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda 'Kontrollü Normalleşme' hususunda belirtilen kurallara uygunluk, Sincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından titizlikle takip ediliyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda 'Kontrollü Normalleşme' hususunda belirtilen kurallara uygunluk, Sincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından titizlikle takip ediliyor.

Kontrollü Normalleşme sürecinin güvenle devam etmesi için İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında, restoran, lokanta, kafe ve kıraathane gibi iş yerlerinde masalar arası 1,5 metrelik mesafe bırakılması, yüzde 50 kapasite ile çalışılması ve 07.00-19.00 saatleri arasında hizmet verilmesi gibi önlemler alındı. Sincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri genelge doğrultusunda toplum sağlığını güvence altına almak için harekete geçti. Market, manav gibi toplu kullanım alanları, parklar, yeme içme mekanları ve atık toplayıcılar gibi birçok çalışma alanı Sincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından her gün sabah 09.00'dan itibaren denetlenmeye başlanıyor.

Yeni Kontrollü Normalleşme sürecinde maske, mesafe ve hijyen kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanlarında alınan tedbirlere uyulması için denetimler devam edecek. - ANKARA

Sincan Belediyesinden 'Kontrollü Normalleşme' mesaisi
Sincan Belediyesinden 'Kontrollü Normalleşme' mesaisi
Sincan Belediyesinden 'Kontrollü Normalleşme' mesaisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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