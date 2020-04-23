Sincan Belediyesinden grafitiyle "Evde kal" mesajı Sincan Belediyesince Lale Meydanı'na grafitiyle "Sağlığın için, sevdiklerin için evinde kal Sincan" yazıldı.

Sincan Belediyesince Lale Meydanı'na grafitiyle "Sağlığın için, sevdiklerin için evinde kal Sincan" yazıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede dört koldan olağanüstü bir mücadele verildiği, çeşitli uygulamaların hayata geçirildiği ve sık sık uyulması gereken kurallar ile sosyal mesafenin öneminin hatırlatıldığı belirtildi.

Bu kapsamda Lale Meydanı'na grafitiyle "Sağlığın için, sevdiklerin için evinde kal Sincan" yazıldığı ve aile resminin çizildiği ifade edilen açıklamada, bu şekilde evde vakit geçirmenin gerekliliğinin vurgulandığı kaydedildi.

Açıklamada, grafitiyle yapılan uyarının Sincanlıların beğenisini kazandığı belirtildi.

Kaynak: AA