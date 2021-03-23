Sincan Belediyesinden bahar hazırlığı
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Sincan Belediyesinden bahar hazırlığı

23.03.2021 13:08 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:15
Sincan Belediyesinden bahar hazırlığı

Sincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ihtiyaç duyulan alanlar başta olmak üzere şehrin her noktasında bakım, onarım, temizlik ve estetikle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Sincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ihtiyaç duyulan alanlar başta olmak üzere şehrin her noktasında bakım, onarım, temizlik ve estetikle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte çalışmalarını hızlandıran Sincan Belediyesi, parklarda rutin bir şekilde yapılan temizlik çalışmaları ve ağaç budama işlemlerini gerçekleştirdi. Sincanlıların en çok vakit geçirdiği yerlerden biri olan parklarda budama ve bakım onarım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Halkın sağlığı ve refahını düşünerek her bir noktada özveriyle çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğü, faaliyetlerine ileriki günlerde de devam edeceğini bildirdi. - ANKARA

Sincan Belediyesinden bahar hazırlığı
Sincan Belediyesinden bahar hazırlığı
Sincan Belediyesinden bahar hazırlığı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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