Sincan Belediyesinden 1. sınıf atığa destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sincan Belediyesinden 1. sınıf atığa destek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sincan Belediyesinden 1. sınıf atığa destek

Ankara Sincan Belediyesi, ilçede Sıfır Atık projesi kapsamında atık yönetim sistemini daha çevreci bir hale getirdi.

Mansur Yavaş, Çin Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adını değiştiriyor
Mansur Yavaş, Çin Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adını değiştiriyor

Ankara Sincan Belediyesi, ilçede Sıfır Atık projesi kapsamında atık yönetim sistemini daha çevreci bir hale getirdi. Geri dönüşüme hak ettiği değeri vererek 1. Sınıf Atık Getirme Merkezini ilçeye kazandırdı.

Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017'de hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkları kontrol altına almayı, gelecek nesillere temiz bir Türkiye ile yaşanabilir dünya bırakma amacını taşıyan bir projedir.

Sincan Belediyesi "Sıfır Atık" seferberliği kapsamında yaptığı çalışmalarla "En Başarılı Belediye" ödülüne layık görülerek kompost üretim yapmaya başladı. Kompost, bitkisel ve hayvansal atıkların nemli ve oksijenli ortamda dönüştüğü bir organik gübre türüdür. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe kapsamında alınan kompostlama tesisini kuran Sincan Belediyesi, ilçenin çöp ve organik atıklarından organik gübre elde ediyor. 2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi'nde "Sıfır Atık Yerel Yönetimler" ödülüne layık görülen Sincan Belediyesi bu alanda yaptığı çalışmalarla hayli dikkat çekiyor.

Sincan Belediyesinin örnek teşkil eden çalışmalarıyla ilçede başlattığı 'Sıfır Atık' projesi israfı önleyerek atık miktarının azaltılmasını hedefliyor. İlçenin farklı yerlerinde bulunan atık konteynerlerinin topladığı atıklar 1. Sınıf Atık Merkezinde ayrıştırılarak ekonomiye kazandırıldı. Özellikle doğada yüz yıllar boyunca yok olmayan plastik atıklar, ilaçlar, elektronik eşyalar, pil, tekstil, kağıt, cam ve daha birçok kategorideki atıklar uygun bir şekilde dönüştürülüyor, doğanın korunması ve israfın önlenmesi için büyük bir adım atılıyor. - ANKARA

Sincan Belediyesinden 1. sınıf atığa destek
Sincan Belediyesinden 1. sınıf atığa destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk Meral Akşener Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Demet Özdemir Caner Cindoruk
Spor Diego Caner Erkin Fatih Terim Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sincan Belediyesinden 1. sınıf atığa destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 13:31:57. #1.14#
title