Sincan Belediyesinden 1. sınıf atığa destek

Ankara Sincan Belediyesi, ilçede Sıfır Atık projesi kapsamında atık yönetim sistemini daha çevreci bir hale getirdi.

Ankara Sincan Belediyesi, ilçede Sıfır Atık projesi kapsamında atık yönetim sistemini daha çevreci bir hale getirdi. Geri dönüşüme hak ettiği değeri vererek 1. Sınıf Atık Getirme Merkezini ilçeye kazandırdı.

Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017'de hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkları kontrol altına almayı, gelecek nesillere temiz bir Türkiye ile yaşanabilir dünya bırakma amacını taşıyan bir projedir.

Sincan Belediyesi "Sıfır Atık" seferberliği kapsamında yaptığı çalışmalarla "En Başarılı Belediye" ödülüne layık görülerek kompost üretim yapmaya başladı. Kompost, bitkisel ve hayvansal atıkların nemli ve oksijenli ortamda dönüştüğü bir organik gübre türüdür. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe kapsamında alınan kompostlama tesisini kuran Sincan Belediyesi, ilçenin çöp ve organik atıklarından organik gübre elde ediyor. 2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi'nde "Sıfır Atık Yerel Yönetimler" ödülüne layık görülen Sincan Belediyesi bu alanda yaptığı çalışmalarla hayli dikkat çekiyor.

Sincan Belediyesinin örnek teşkil eden çalışmalarıyla ilçede başlattığı 'Sıfır Atık' projesi israfı önleyerek atık miktarının azaltılmasını hedefliyor. İlçenin farklı yerlerinde bulunan atık konteynerlerinin topladığı atıklar 1. Sınıf Atık Merkezinde ayrıştırılarak ekonomiye kazandırıldı. Özellikle doğada yüz yıllar boyunca yok olmayan plastik atıklar, ilaçlar, elektronik eşyalar, pil, tekstil, kağıt, cam ve daha birçok kategorideki atıklar uygun bir şekilde dönüştürülüyor, doğanın korunması ve israfın önlenmesi için büyük bir adım atılıyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı