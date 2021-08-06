Sincan Belediyesince hem orman bölgelerine hem de vatandaşlara yardım ediliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sincan Belediyesince hem orman bölgelerine hem de vatandaşlara yardım ediliyor

Sincan Belediyesince hem orman bölgelerine hem de vatandaşlara yardım ediliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ankara Sincan Belediyesi tarafından, vatandaşların evlerindeki bakım, onarım ve tadilat işlemlerinin gerçekleştirilmesinin yanı sıra Manavgat ve Osmaniye'de bulunan yangın bölgelerine 2 tır dolusu yardım gönderildi.

Ankara Sincan Belediyesi tarafından, vatandaşların evlerindeki bakım, onarım ve tadilat işlemlerinin gerçekleştirilmesinin yanı sıra Manavgat ve Osmaniye'de bulunan yangın bölgelerine 2 tır dolusu yardım gönderildi.

Sincan Belediyesi tarafından, ihtiyaç sahiplerine yönelik gıda kolisi, sıcak yemek, kırtasiye, giyim vb. yardımlar devam edilirken, Muğla ve Osmaniye'de devam eden yangın bölgelerinde mağdur olan vatandaşlara da içerisinde bebek bezi, ayakkabı, terlik, tişört, pantolon, kuru gıda ve temizlik malzemeleri bulunan 2 tır gönderildi. Yardımların yanı sıra çok sayıda iş makinesi, araç ve personel Muğla'da yangını kontrol altına alabilmek için mücadele veriyor.

Sincan Belediyesi ekipleri tarafından, Malazgirt Mahallesinde engelli çocuğu bulunan ihtiyaç sahibi aile ile iletişime geçildi. Ekipler tarafından ailenin evi baştan aşağıya kontrol edilerek, arızalı ve kullanılamayan yerleri belirlendi. Ailenin evinde ekiplerce, musluklar tamir edildi, lambalar değiştirildi, elektrik prizlerinin bakımı yapılarak bazıları yenilendi. Maske ve eldivenle çalışan ekiplerce her türlü bakım, onarım ve tadilat işlemlerini itina ile gerçekleştirildi. Söz konusu ailenin ise Sincan Belediyesine teşekkür ettiği belirtildi. - ANKARA

Sincan Belediyesince hem orman bölgelerine hem de vatandaşlara yardım ediliyor
Sincan Belediyesince hem orman bölgelerine hem de vatandaşlara yardım ediliyor
Sincan Belediyesince hem orman bölgelerine hem de vatandaşlara yardım ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yangın bölgesinde alevlerden kaçan kelebek, vatandaşın bileğine döktüğü suyu kana kana içti
Yangın bölgesinde alevlerden kaçan kelebek, vatandaşın bileğine döktüğü suyu kana kana içti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk Tanju Özcan Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Süreyya Yalçın Şahan Gökbakar
Spor Eda Erdem Caner Erkin Rıza Kayaalp Valentin Rosier Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sincan Belediyesince hem orman bölgelerine hem de vatandaşlara yardım ediliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 11:59:56. #1.14#

title