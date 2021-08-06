Sincan Belediyesince hem orman bölgelerine hem de vatandaşlara yardım ediliyor

Ankara Sincan Belediyesi tarafından, vatandaşların evlerindeki bakım, onarım ve tadilat işlemlerinin gerçekleştirilmesinin yanı sıra Manavgat ve Osmaniye'de bulunan yangın bölgelerine 2 tır dolusu yardım gönderildi.

Ankara Sincan Belediyesi tarafından, vatandaşların evlerindeki bakım, onarım ve tadilat işlemlerinin gerçekleştirilmesinin yanı sıra Manavgat ve Osmaniye'de bulunan yangın bölgelerine 2 tır dolusu yardım gönderildi.

Sincan Belediyesi tarafından, ihtiyaç sahiplerine yönelik gıda kolisi, sıcak yemek, kırtasiye, giyim vb. yardımlar devam edilirken, Muğla ve Osmaniye'de devam eden yangın bölgelerinde mağdur olan vatandaşlara da içerisinde bebek bezi, ayakkabı, terlik, tişört, pantolon, kuru gıda ve temizlik malzemeleri bulunan 2 tır gönderildi. Yardımların yanı sıra çok sayıda iş makinesi, araç ve personel Muğla'da yangını kontrol altına alabilmek için mücadele veriyor.

Sincan Belediyesi ekipleri tarafından, Malazgirt Mahallesinde engelli çocuğu bulunan ihtiyaç sahibi aile ile iletişime geçildi. Ekipler tarafından ailenin evi baştan aşağıya kontrol edilerek, arızalı ve kullanılamayan yerleri belirlendi. Ailenin evinde ekiplerce, musluklar tamir edildi, lambalar değiştirildi, elektrik prizlerinin bakımı yapılarak bazıları yenilendi. Maske ve eldivenle çalışan ekiplerce her türlü bakım, onarım ve tadilat işlemlerini itina ile gerçekleştirildi. Söz konusu ailenin ise Sincan Belediyesine teşekkür ettiği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı