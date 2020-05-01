Sincan Belediyesi tiyatro oyunlarını dijital ortama taşıdı

Sincan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tiyatro oyunlarını dijital ortama taşıdı.

Sincan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tiyatro oyunlarını dijital ortama taşıdı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap eden oyunların, internet aracılığıyla evlerden izlenebileceği belirtildi.

Sanatseverlerin belediyenin ekultur.sincan.bel.tr adresinden geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli oyunlarından "Aşuk ve Maşuk", "Kukla Gösterisi", "Hacivat ve Karagöz" ve "Orta Oyunu"nu izleyebileceği bildirildi.

Ayrıca, yetişkinlere yönelik "Aramızdaki Duvarlar", "Köprüden Önce Son Çıkış", "Hayata Ayna Tutalım", "Ne Umduk Ne Bulduk" gibi oyunların yanı sıra çocuklar için "Afacan'ın Hatıra Ormanı", "Hacivat Karagöz Aramızda", "Mızmız'ın Maceraları", "Bal Arısı Ponti", "Mavi Ormanın Öyküsü", "Pinokyo", "Kırmızı Başlıklı Kız", "Badem ve Çilek" ve "Çanakkale'den Düşmanları Kovalım" isimli oyunların izlenebileceği aktarıldı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, salgın nedeniyle kültürel ve sosyal etkinlikleri dijital ortama taşdıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"Artık vatandaşlarımız seminerleri, çeşitli sohbetleri, tiyatro gösterilerini ve daha onlarca etkinliği evlerinde takip edebiliyor. Bununla ilgili çok güzel geri dönüşler aldık. Vatandaşlarımıza evde kalın derken aynı zamanda daha kaliteli zaman geçirebilecekleri imkanları sağlamaya çalışıyoruz."

Kaynak: AA