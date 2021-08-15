Sincan Belediyesi tarafından Kastamonu'daki selzedelere 250 gıda kolisi gönderildi

Sincan Belediyesi tarafından Kastamonu'da yaşanan sel felaketinin ardından selzedelere ilk etapta 250 gıda kolisi gönderildi.

Sincan Belediyesi tarafından Kastamonu'da yaşanan sel felaketinin ardından selzedelere ilk etapta 250 gıda kolisi gönderildi.

Sincan Belediyesi Kastamonu'da sel bölgesinde afetzedelere yardım gönderdi. Daha önce Muğla ve Antalya'da yangının kontrol altına alınabilmesi için seferber olan ekipler, şimdi sel felaketinin vurduğu Kastamonu'ya destek için yola çıktı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan koordinesinde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce hazırlanan 250 yardım kolisi Kastamonu'ya gönderildi. 17 Ağustos'ta bölgeye 250 gıda kolisi daha gönderilecek. 1 damperli kamyon Devrekani Belediyesi 1 ay süre ile tahsis edildi. 1 damperli kamyon, 1 lowbet, 1 hidrolik kepçe ve ekipler Kastamonu'da arama kurtarma faaliyetlerinde görev almak üzere yola çıktı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel afetlerinin kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, "Ama bu zor zamanlarda birlik ve dayanışma içerisinde olmak gibi güzel bir hasletimiz var. Allah bu afetlerden ülkemizi korusun. Bir daha bu afetleri inşallah yaşamayız. Kaybettiğimiz vatandaşlarımız için yapacağımız tek şey dua etmek. Ama kalan zararların tazmini konusunda devletimiz üstüne düşen görevi her zaman yapıyor. Biz de Sincan Belediyesi olarak oradaki koordinasyon merkeziyle irtibata geçtik. ve ihtiyaç malzemelerini bölgeye gönderiyoruz. Allah afetlerden bizi muhafaza etsin" ifadelerine yer verdi.

Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ise, "Bu felaketler yakın tarihimizde görülmeyen düzeyde büyük felaketler. Maddi kayıplar bir şekilde telafi edilir ama canlar gerçekten çok üzücü. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Sincan olarak üzerimize düşen vazifeyi yapmanın gayreti içerisindeyiz" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı