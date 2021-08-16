Sincan Belediyesi "Sincan Espor Turnuvası" düzenliyor

Sincan Belediyesi, TESFED Ankara ve Gazi Üniversitesi işbirliği ile 4 farklı oyunda turnuvalar düzenliyor.

Sincan Belediyesi, TESFED Ankara ve Gazi Üniversitesi iş birliği ile "Sincan Espor Turnuvası" düzenleyeceğini duyurdu.

PUBG Mobile, PES, CS: GO ve Zula oyunlarında mücadele edilecek olan bu turnuva TESFED Ankara'nın resmi Twitter hesabından paylaşılan gönderi ile duyuruldu.

Sincan Belediyesinin düzenleyeceği, 4 farklı oyunda oynanacak olan turnuvalara kayıt olmak için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros