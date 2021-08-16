Sincan Belediyesi "Sincan Espor Turnuvası" düzenliyor
Sincan Belediyesi, TESFED Ankara ve Gazi Üniversitesi işbirliği ile 4 farklı oyunda turnuvalar düzenliyor.
Sincan Belediyesi, TESFED Ankara ve Gazi Üniversitesi iş birliği ile "Sincan Espor Turnuvası" düzenleyeceğini duyurdu.
PUBG Mobile, PES, CS: GO ve Zula oyunlarında mücadele edilecek olan bu turnuva TESFED Ankara'nın resmi Twitter hesabından paylaşılan gönderi ile duyuruldu.
Sincan Belediyesinin düzenleyeceği, 4 farklı oyunda oynanacak olan turnuvalara kayıt olmak için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.
Kaynak: Playerbros