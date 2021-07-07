Sincan Belediyesi'nden ilçeye okçuluk alanı!
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Sincan Belediyesi'nden ilçeye okçuluk alanı!

Sincan Belediyesi'nden ilçeye okçuluk alanı!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sincan Belediyesi okçuluk alanı yapım çalışmalarını tamamladı.

Sincan Belediyesi okçuluk alanı yapım çalışmalarını tamamladı. Ata sporlarından okçuluğa gönül verenler, bu alanda kendini geliştirip keyifli vakit geçirebilecek.

5 mahalleye 5 adet gençlik merkezi kazandıran Sincan Belediyesi spor yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Yapımı tamamlanan Selçuklu Mahallesi'ndeki Gençlik Merkezi önüne okçuluk alanı yapıldı, bölge gençlerin sporla dolu dolu zaman geçirmeleri için özenle dizayn edildi. Saha, okçuluk sporunun sevdirilmesi, yaygınlaştırılması, gelecek nesillere aktarılması, başarılı sporcuların yetiştirilmesi amacıyla hizmet verecek.

25 metre genişliğinde 40 metre uzunluğundaki alana hedef tahtalar yerleştirildi, çevre düzenlemesi yapıldı. Bank ve kamelyalar yerleştirildi. 5 parkurdan oluşan alan Sincanlılara hizmet için gün sayıyor. Geleceğin okçularını yetiştirmeye aday olan saha, 1000 metrekarelik alanıyla şimdiden meraklılarının ilgi odağı olmayı başardı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan'a okçuluk alanı kazandırdıklarını belirtti. Okçuluk sporunu gençlere tanıtmak ve geleceğin sporcularını yetiştirmek istediklerini de söyleyen Başkan Ercan, "Ata sporlarımızdan olan okçuluğu sevdirmek en büyük amacımız. Bu branşta yeni sporcular yetişmesini istiyoruz. Gençlerimiz okçuluk alanında hedefi tam 12'den vuracak. Emeği geçenlere teşekkür ederim, Sincanımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Sincan Belediyesi'nden ilçeye okçuluk alanı!
Sincan Belediyesi'nden ilçeye okçuluk alanı!
Sincan Belediyesi'nden ilçeye okçuluk alanı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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