Sincan belediyesi Muğla'ya yardımlara devam ediyor
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Sincan belediyesi Muğla'ya yardımlara devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe - Haberler | Güncel

Sincan belediyesi Muğla'ya yardımlara devam ediyor Çok sayıda araç ve iş makinesi 35 kişilik ekiple muğla'ya sevk edildi Sincan Belediyesi Muğla'da yangınların kontrol altına alınabilmesi için tüm imkanlarını seferber ediyor.

Sincan belediyesi Muğla'ya yardımlara devam ediyor

Çok sayıda araç ve iş makinesi 35 kişilik ekiple muğla'ya sevk edildi

ANKARA - Sincan Belediyesi Muğla'da yangınların kontrol altına alınabilmesi için tüm imkanlarını seferber ediyor. Bir adet tam teçhizatlı hayvan ambulansı, yangın söndürme-soğutma çalışmalarında kullanılacak iş makineleri ve araçlar, 35 kişilik ekiple Muğla'ya gönderildi.

Muğla günlerdir alev alev yanıyor. Sincan Belediyesi yürekleri yakan o yangınların kontrol altına alınabilmesi için tüm imkanlarını seferber ediyor.

Önce Muğla ve Osmaniye'ye 2 tır yardım malzemesi gönderildi. Ardından Manavgat'ta söndürme ve soğutma çalışmalarına destek olması amacıyla 2 su tankeri ve 6 kişilik ekip bölgeye sevk edildi. Yaralanan can dostlarımızın bakım ve tedavileri için Muğla'ya tam donanımlı ambulans da intikal etti.

4. Ekip de Muğla'da çalışmalara destek verecek

Sincan Belediyesi yapılan yardımlarla yetinmedi, Muğla'ya bir ekip daha gönderdi. 35 kişilik ekip Muğla'da yaraları saracak, söndürme ve soğutma çalışmalarına destek verecek, can dostların sağlığı ile ilgilenecek.

Tam teçhizatlı hayvan ambulansı, 1 kovalı kepçe, 2 iş makinesi, iki kamyon, söndürme ve soğutma çalışmalarında kullanılmak üzere 1 su tankeri, 1 jeneratör, 1 jeneratörlü projektör, 4 hızar bölgeye sevk edildi. Ayrıca bölgedeki ekiplere destek amacıyla yangın tüpleri, sulama hortumları, çok sayıda kürek, tırmık, yanmaz elbise, eldiven, ayakkabı, maske, baş lambası, göz damlası, yanık kremleri, boğaz pastillerinin bulunduğu tır da Muğla'ya gönderildi.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Ciğerimiz yandı, yüzden fazla noktada çıkan yangınlar orman varlığımızı heba etti. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız oldu, onlara Allah'tan rahmet yaralananlara acil şifalar diliyorum. Devletimiz çok güçlü, bütün kurumlar seferber olmuş durumda. İnşallah en kısa zamanda bu felaketin üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı. Bölgeye gidecek ekiplere de seslenen Başkan Ercan, "Siz Sincan'ı, Ankara'yı temsil ediyorsunuz. Allah yolunuzu açık etsin, ayağınıza taş değdirmesin." açıklamasında bulundu.

AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan ise, "Duygusal anlar yaşıyoruz. Çanakkale ruhu, 15 Temmuz ruhu hissediyorum. Hepinizden Allah razı olsun, güç kuvvet versin. Bu yaptığınız fedakarlığın karşılığı yok. Allah'a emanet olun" dedi.

Sincan belediyesi Muğla'ya yardımlara devam ediyor
Sincan belediyesi Muğla'ya yardımlara devam ediyor
Sincan belediyesi Muğla'ya yardımlara devam ediyor
Sincan belediyesi Muğla'ya yardımlara devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe

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