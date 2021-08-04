Sincan Belediyesi Manavgat için seferber oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sincan Belediyesi Manavgat için seferber oldu

Sincan Belediyesi Manavgat için seferber oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sincan Belediyesi ülkede muhtelif alanlarında gerçekleşen yangınlar için tüm ekip ve ekipmanları ile birlikte seferber oldu.

Sincan Belediyesi ülkede muhtelif alanlarında gerçekleşen yangınlar için tüm ekip ve ekipmanları ile birlikte seferber oldu.

Sincan Belediyesi, ülkenin dört bir yanında meydana gelen yangınlara karşı destek olmak için tüm imkanlarını seferber ediyor. Ekipler ile yapılabilecek yardımlar hakkında çalışmalara başlayan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, AK Parti İl Başkanlığı önderliğindeki yardıma iki büyük tır dolusu ihtiyaç malzemesi ile katılarak Muğla ve Osmaniye'deki vatandaşların imdadına koştu. Akabinde Manavgat'ta devam eden söndürme ve soğutma çalışmaları için iki su tankeri, iki ekip ve altı personeli ile desteğe yollanırken, alana ulaşan ekipler soğutma ve söndürme çalışmalarına başladı.

Hayvanlara mama gönderildi

Başkan Ercan ekiplere söndürme ve soğutma çalışmaları dışında bölgede yangından kurtulan hayvanların serinlemek ve su içmek gibi ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için gerekli havuzların doldurulmasını da önemle belirtti. Başkan Ercan, Belediye bünyesinde bulunan hayvan ambulansını, veteriner hekim ve 4 personelle birlikte bölgede yangından zarar gören hayvanların tedavisi için Manavgat'a uğurladı. Ayrıca Manavgat'taki hayvanların beslenmesi için 3 ton kuru köpek maması, 750 kg kuru kedi maması, 240 adet konserve kedi ve köpek maması, 650 kg güvercin yemi ve 250 kg civciv yemi de ekiplerle birlikte Manavgat'a gönderildi. - ANKARA

Sincan Belediyesi Manavgat için seferber oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Enkaz altında kalan keçi, Manavgat'taki yangının 6'ncı gününde kurtarıldı
Enkaz altında kalan keçi, Manavgat'taki yangının 6'ncı gününde kurtarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ömer Halisdemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Gülşen Demet Akalın Şahan Gökbakar
Spor Mesut Özil Burak Elmas Busenaz Sürmeneli Meliha İsmailoğlu Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sincan Belediyesi Manavgat için seferber oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 14:19:50. #1.15#

title