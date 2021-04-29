Sincan Belediyesi kendi bitkisini kendi yetiştiriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Sincan Belediyesi kendi bitkisini kendi yetiştiriyor

Sincan Belediyesi kendi bitkisini kendi yetiştiriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sincan Belediyesi, her mevsim iklim şartlarına uygun çiçek ve farklı bitkilerle Sincan'ı güzelleştiriyor.

Sincan Belediyesi, her mevsim iklim şartlarına uygun çiçek ve farklı bitkilerle Sincan'ı güzelleştiriyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Sincan'ın simgesi olan lale ve çeşitli bitkiler ilçenin dört bir yanına ekilmeye başlandı. Sincan Belediyesi, çevre düzenlemesinin yanı sıra bitki ve fidan da yetiştiriyor. İlçede yer alan seralarda meyve ve sebze fidanları, güller, çam türleri, mevsimlik çiçekler, salon bitkileri, çalı türleri ile lavanta, kekik, sümbül, biberiye gibi çok sayıda bitkinin arasında olduğu fidan çeşitleri bulunuyor. Yetiştirilen bitkiler hem şehrin çevre çalışmalarında kullanılıyor hem de vatandaşlar tarafından satın alınabiliyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Feyza Aktan Özcan Deniz
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Muğla Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sincan Belediyesi kendi bitkisini kendi yetiştiriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 13:14:16. #1.14#

title