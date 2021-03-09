Sincan Belediyesi ihtiyaç sahiplerini unutmadı
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Sincan Belediyesi ihtiyaç sahiplerini unutmadı

09.03.2021 16:23 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:27
Sincan Belediyesi ihtiyaç sahiplerini unutmadı

Sincan Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde, ilçe sınırları içerisindeki vatandaşlarına kol kanat germeye devam ediyor.

Sincan Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde, ilçe sınırları içerisindeki vatandaşlarına kol kanat germeye devam ediyor.

Sincan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, aşevi vasıtasıyla her gün steril ortamlarda hazırlanan, tek kullanımlık kaplardaki sıcak yemekleri ve erzak kolilerini ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan gıda kolileri ve sıcak yemekler, her gün olduğu gibi 9 Mart Salı günü de ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için yola çıktı.

Sincan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Ekipleri, aşevindeki çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini belirtti. - ANKARA

Sincan Belediyesi ihtiyaç sahiplerini unutmadı
Sincan Belediyesi ihtiyaç sahiplerini unutmadı
Sincan Belediyesi ihtiyaç sahiplerini unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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