Sincan Belediyesi ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya devam ediyor
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Sincan Belediyesi ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya devam ediyor

Sincan Belediyesi ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ramazan ayı öncesinde de ihtiyaç sahiplerine gıda ve temizlik kolisi dağıtan Sincan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Ramazan ayında çalışmalarını hızlandırdı.

Ramazan ayı öncesinde de ihtiyaç sahiplerine gıda ve temizlik kolisi dağıtan Sincan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Ramazan ayında çalışmalarını hızlandırdı.

Rahmet, bereket ve paylaşma ayı olan 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı evleri şenlendirdi. Sincan Belediyesi her zaman olduğu gibi Ramazan ayında da vatandaşın yanında oldu. Sincan Belediyesi tarafından yapılan sosyal yardımlar 2021 yılında pandemi nedeniyle artırıldı.

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"Sosyal Belediyecilik" anlayışıyla yürüttüğü çalışmalarla takdir toplayan Sincan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi birçok vatandaşın yardımına yetişerek 3000 gıda kolisi ve 3000 temizlik kolisinin dağıtımını yapmaya başladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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