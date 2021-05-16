Sincan Belediyesi engelli bireylerin yanında

Sincan Belediyesi, kendi bünyesinde engelli vatandaşlara istihdam sağlamaya devam ediyor.

Sincan Belediyesi, kendi bünyesinde engelli vatandaşlara istihdam sağlamaya devam ediyor.

Sincan Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışına uymaya devam ediyor, engelli bireylere en iyi şekilde hizmet vermeyi amaçlıyor. Bu kapsamda belediye, yalnız olmadıklarını göstermek adına belediye bünyesinde farklı bölümlerde engelli vatandaşlara iş imkanı sağlıyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı