Sincan Belediyesi ekipleri bayram boyunca hizmet için sahadaydı
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Sincan Belediyesi ekipleri bayram boyunca hizmet için sahadaydı

Sincan Belediyesi ekipleri, bayramda da iş başındaydı.

Sincan Belediyesi ekipleri bayram boyunca hizmet için sahadaydı
27.05.2020 10:54 | Son Güncelleme: 27.05.2020 10:57

Sincan Belediyesi ekipleri, bayramda da iş başındaydı. Korona virüs salgınına karşı etkin mücadele veren Sincan Belediyesi, halk sağlığını korumak amacıyla bayramda yoğun denetimler yaptı, vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı, yeşil alanlara bakım yaptı, yolları onardı.

Vatandaşların sağlığı ve huzuru için Sincan Belediyesi ekipleri, bayramda da iş başındaydı. Korona virüs salgınına karşı etkin mücadele veren Sincan Belediyesi, halk sağlığını korumak amacıyla bayramda yoğun denetimler yaptı. Ayrıca, vatandaşların ihtiyaçları karşılandı, yeşil alanlara bakım yapıldı, yollar onarıldı. Diğer yandan, sokak hayvanları da unutulmadı.

Vefa Ekipleri yüzlerce kişiye yardım etti

Sincan Belediyesi Vefa Destek Ekipleri, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldu. Ekipler, 25 ve 26 Mayıs tarihlerinde vatandaşlardan gelen 507 talebi yerine getirdi.

Öte yandan, zabıta ekipleri ilçedeki pastaneleri denetledi. Ekipler, çalışanların kılık kıyafeti ile mekan ve üretim araçlarının temizliğine kadar her ayrıntıyı titizlikle değerlendirdi. Korona virüs tedbirleri kapsamında uyulması gereken hijyen kuralları çalışanlara tekrar hatırlatıldı. Maske ve eldiven kullanımı konusunda uyarılarda bulunan ekipler, kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem uyguladı. Bayram sürecinde açılış ve kapanış saatleri konusunda da işletmeleri bilgilendiren zabıta ekipleri, alışveriş sırasında sosyal mesafe kurallarına uyulmasını istedi.

Sincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler vatandaşların daha temiz bir ortamda yaşamaları için bayram öncesinde olduğu gibi Ramazan bayramı boyunca da temizlik çalışmalarına devam etti. Ana cadde ve sokaklardan uzak mahallelere kadar her yer temizlendi ve dezenfekte edildi. Cadde, sokak, park ve bahçelerin yanı sıra boş araziler yabani ot ve atıklardan arındırıldı. Ayrıca, yeşil alanlara bakım yapıldı, çimler biçildi, gerekli alanlar dezenfekte edilerek vatandaşın kullanımına sunuldu.

Sincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede belirlenen ihtiyaç noktalarında vatandaşların can güvenliğini korumak, ilçenin estetik görünümünü arttırmak amacıyla kaldırım yenileme ve bakım onarım çalışmalarını gerçekleştirdi. Bu kapsamda Lale Caddesinde yoğunluk sebebiyle oluşan göçüklerin bakım ve onarım işleri tamamlandı. Vatandaşlar çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kediye yardım eli

Ekipler, sokak hayvanlarının mama ve sularını da eksik etmedi. Sokağa çıkma kısıtlaması süresince Sincan'ın dört bir tarafına mama takviyesi yapıldı. Bu arada ekipler, gelen ihbar sonucu bir kedinin nefes alışında sıkıntı olduğunu tespit etti. Veteriner hekimler tarafından tedavisi yapılan kedinin, durumunun iyi olduğu belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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