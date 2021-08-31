Sincan Belediyesi çiftçilerin yüzünü güldürüyor
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Sincan Belediyesi çiftçilerin yüzünü güldürüyor

Sincan Belediyesi çiftçilerin yüzünü güldürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Sincan Belediyesi üreticilere buğday tohumu desteğinde bulunuyor.

Sincan Belediyesi üreticilere buğday tohumu desteğinde bulunuyor. Sincanlı çiftçilere yüzde 75 hibeli yerli ve milli buğday tohumu verilecek. Üreticilerin tohum desteğinden faydalanabilmeleri için Sincan Belediyesi internet adresi üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor.

Sincan Belediyesi üreticilere can suyu olacak çok önemli bir destekte bulunuyor. İlçede tarımsal üretimi desteklemek, çiftçilere katkı sağlamak amacıyla kolları sıvayan Sincan Belediyesi, tohum desteğinde bulunacak.

Yüzde 75 hibeli yerli ve milli buğday tohumu verilecek

Sincanlı üreticiler yüzde 75 hibeli yerli ve milli buğday tohumu desteğinden faydalanabilecek. Buğday tohumu almak isteyen çiftçilerin " https://ulakbel.sincan.bel.tr/WebBasvuru/bugday " internet adresinden başvuru yapmaları gerekiyor.

Tohum desteği almaya hak kazananlar kura ile belirlenecek

Sincan'da çiftçilik yapan ve ÇKS belgesine sahip olan üreticilerin başvuruları kabul edilecek. Çiftçilerin özellikle ÇKS belgelerini sisteme yüklemeleri gerekiyor. Aksi halde başvuru kabul edilmeyecek. Başvurular arasından kura sonucu belirlenen çiftçiler tohum desteği almaya hak kazanacak. Başvurular 1 Eylül 2021 tarihi gecesine kadar yapılabilecek. - ANKARA

Sincan Belediyesi çiftçilerin yüzünü güldürüyor
Sincan Belediyesi çiftçilerin yüzünü güldürüyor
Sincan Belediyesi çiftçilerin yüzünü güldürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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