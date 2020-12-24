Sincan Belediyesi araç filosuna eklediği yeni araçlarla kışa hazır

Ankara'ya yılın ilk karının düşmesiyle birlikte, Sincan Belediyesi ekipleri hemen teyakkuza geçti.

Ekiplerin günler öncesinden aldığı önlemler sayesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıldı.

Sincan Belediyesi güçlü filosuyla kar yağışına karşı sahada tam kadro çalışıyor. Başkent'te yılın ilk karının yağması üzerine günler öncesinden hazırlıklarını tamamlayan ekipler harekete geçti. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı 200 personel kar küreme araçları ve greyderlerle ilçenin farklı noktalarına konuşlandı. Ekipler ulaşımda aksaklıkların ve olumsuzlukların yaşanmaması için seferber oldular. Kısa sürede kapanan yollar açan ekipler 7 gün 24 saat mesai yaparak kış mevsiminin sorunsuz atlatılması için çalışıyor.

Yalnızca ana güzargahlar değil, yaya güvenliği için kaldırımların temizliği ihmal edilmedi. Aile sağlık

merkezlerinin çevresi temizlenerek yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yol kenarları ve kaldırımlardaki karları da temizleyerek buzlanmalara karşı tuzlama çalışması yapıldı. Vatandaşlar herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılması durumunda ise belediye ekiplerine "444 4 762" numaralı çağrı merkezinden ulaşabilecekler.

Araç filosu güçleniyor

Sincan Belediyesi bir yandan da araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Belediye şirketi Sinkent LTD. ŞTİ. tarafından alınan 4 damperli hafriyat kamyonu, 2 büyük çöp kamyonu, 1 tane 30 tonluk paletli ekskavatör, 1 tane 3 tonluk silindir, 2 traktör, 4 tane 7 tonluk tuz serme makinesi, 5 tane 4 tonluk tuz serme makinesi ve 4 tane kar küreme bıçağı hizmete sunuldu.

Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Belediyemiz envanterine yeni iş makinesi ve hizmet araçları kazandırmanın, siz değerli hemşehrilerimize daha hızlı ve etkili hizmet verecek olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Sincanımızın hizmet kalitesini arttıracak olan yeni iş makinelerimiz hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı