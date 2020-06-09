Sincan Belediye Meclisinde normalleşmenin ilk olağan toplantısı yapıldı
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Sincan Belediye Meclisinde normalleşmenin ilk olağan toplantısı yapıldı

Sincan Belediyesi koronavirüs salgınına karşı olağanüstü bir seferberlik örneği sergiledi.

Sincan Belediye Meclisinde normalleşmenin ilk olağan toplantısı yapıldı
09.06.2020 13:43 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:47

Sincan Belediyesi koronavirüs salgınına karşı olağanüstü bir seferberlik örneği sergiledi. Saha çalışmalarının yanı sıra belediye bünyesinde de sıkı tedbirler alındı. Bu süreçte belediye meclis toplantılarına ara verilmiş, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, belediye meclis üyeleriyle video konferans ile görüşmeler yapmıştı. 1 Haziran itibariyle belediye meclisi 3 aylık aranın ardından ilk olağan toplantısını yaptı. Başkan Ercan ve meclis üyeleri maskelerini taktı. Toplantıda sosyal mesafe kuralına uyuldu.

Sosyal mesafeli, maskeli toplantı

Meclis toplantısı için Kültür Evi tercih edildi. Sosyal mesafe kuralına uygun olarak toplanan mecliste, üyeler bir sandalye boşluk bırakarak oturdu. Toplantıya girerken ellerini dezenfekte eden ve maskelerini takan üyeler hijyen kurallarına uydu.

"Toplantılarımız tedbirlere uyarak devam edecek"

Belediye Başkanı Murat Ercan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gündemdeki 25 madde ele alındı. Belediye meclis toplantısı öncesinde Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun bir bilgilendirme toplantısı yaptı. Başkan Ercan konuşmasında "Uzun bir aradan sonra tekrar bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Daha önce video konferans yoluyla görüşmelerimizi sürdürmüştük. Olağan üstü bir süreç yaşadık. Çok şükür iyi bir aşamaya geldik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm bakanlarımıza, devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum. Bugün ve bundan sonraki toplantılarımızı koronavirüs tedbirlerine uygun olarak yapacağız. Maskemizi takacağız, sosyal mesafemizi koruyacağız ve hijyen kurallarına uyacağız" dedi.

Başkan Ercan koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler ve belediye faaliyetlerine ilişkin de bilgi verdi. Başkan Ercan, "Ramazan'da 10 bin gıda kolisi dağıttık. Dezenfekte edilmedik yer bırakmadık. 400 bin maske dağıttık. 85 personel 23 araçla vefa destek grubunda çalışmalar yürüttük. İhtiyacı olan ailelere sıcak yemek yardımı yaptık. Bu zorlu süreçte tüm birimlerimiz yoğun çaba sarf etti. Esnafımızın, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın, sağlık çalışanlarımızın, muhtaç durumunda olan vatandaşlarımızın, çalışamayan vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için çaba sarf ettik. Sarf etmeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılan Arslanargun da "Dünyayı sarsan koronavirüs salgını halen devam ediyor. 1 Haziran itibariyle normalleşme sürecine geçtik ancak yine de tedbiri elden bırakmıyoruz. Maske, mesafe, temizlik buna dikkat ederek faaliyetlerimizi yürüteceğiz. Mahalle teşkilat toplantımız bir süre daha video konferans aracılığıyla yapmaya devam ediyoruz. Gevşeme göstermemek lazım" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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