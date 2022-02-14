Sincan Belediye Başkanı Ercan millet kıraathanesinde öğrencilerle sohbet etti

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan üniversite sınavına millet kıraathanesinde hazırlanan gençleri ziyaret etti. Başkan Ercan gençlerle biraz derslerden biraz da hayatın içinden sohbet etti.

Sincan Belediyesi, ilçeye kazandırdığı Millet Kıraathaneleri ve kütüphaneleriyle dikkatleri çekiyor. Evliya Çelebi Millet Kıraathanesi, Abdurrahim Karakoç Millet Kıraathanesi, Merkez İlçe halk Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesi ve son olarak Temelli de açılan Temelli Millet Kıraathanesi Sincan'da hizmet veriyor.

Gençler, haftanın 7 günü hizmet veren kıraathanelerde sessiz ve sakin bir ortamda ders çalışma ve kitap okuma fırsatı buluyor.

Gençlerle bir arada olmaya özen gösteren Ercan kıraathanelerde sınava hazırlanan öğrencileri ziyaret etti. Ercan, öğrencilerle hem derslerden hem de hayatın içinden sohbet etti. Başkan Ercan gençlerle bir arada olmaktan ve gençlerin fikirlerini dinlemekten mutluluk duyduğunu ifade ederek, öğrencilere başarılar diledi. - ANKARA