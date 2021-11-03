Sincan Belediye Başkanı Ercan "Gençlerle Baş Başa" programına devam ediyor

SİNCAN, ANKARA (İHA) - "Gençlerle Baş Başa" programı kapsamında ilçedeki okulları tek tek ziyaret eden Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, gençlerle keyifli sohbetler gerçekleştiriyor.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan "Gençlerle Baş Başa" programı kapsamında okul ziyaretlerini sürdürüyor. Her hafta programına en az bir okul ziyareti ekleyen Başkan Ercan, gençlerle bir arada olmaktan, gençlerin fikirlerini dinlemekten mutluluk duyduğunu belirtti. Çocuklar ve gençler için her türlü adımı atmaya gayret ettiklerini dile getiren Başkan Ercan, "Gençlerle Baş Başa programını çok önemsiyorum. Gençler çok kıymetli, gençler ülkemizin geleceği. Gençlerimizin geleceğini iyi hazırlamakla onların hayatına iyilik yapmış olmanın yanı sıra gelecek neslimize, ülkemize de iyilik yapmış oluyoruz. Sizlere çok güveniyoruz" dedi.

Gençlerin geleceğe dair hayallerini ve sorunlarını dinleyen Başkan Ercan, öğrencilerin öğrencilik hayatı, belediye başkanı olmanın zorlukları gibi sorularına da yanıt verdi. Projelere de değinen Başkan Ercan, spor alanlarından kültür sanatta sosyal alanlara kadar pek çok proje üzerinde çalıştıklarını ve gençlere yönelik çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi. - ANKARA