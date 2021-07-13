Sincan Belediye Başkanı Ercan: "Bize bu vatanı bağışlayan ve kanlarıyla yoğuran şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum"
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Sincan Belediye Başkanı Ercan: "Bize bu vatanı bağışlayan ve kanlarıyla yoğuran şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum"

Sincan Belediye Başkanı Ercan: 'Bize bu vatanı bağışlayan ve kanlarıyla yoğuran şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, 15 Temmuz'da milletin sadece hainlerin değil tüm Haçlı zihniyetinin karşısına çıktığını belirterek, "Bize bu vatanı bağışlayan ve kanlarıyla yoğuran şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum" dedi.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, 15 Temmuz'da milletin sadece hainlerin değil tüm Haçlı zihniyetinin karşısına çıktığını belirterek, "Bize bu vatanı bağışlayan ve kanlarıyla yoğuran şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum" dedi.

Sincan Belediye Başkanı Ercan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5'inci yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Milletimizin iradesinin üstünde başka hiçbir irade yoktur ve asla da olmayacaktır. Milletimiz 5 yıl önce sadece o hainlerin karşısına çıkmadı, Mondros'ta yaptıkları gibi bizi daracık bir bölgeye sıkıştırmak isteyen tüm Haçlı zihniyetinin karşısına çıktı. Hamdolsun, bizim yüce gönüllü bir milletimiz var. Bu bayrak için, bu ezan için şehit olma gönüllüsü bir ordumuz var. Hamdolsun, yeri geldiği zaman hepimiz şehit olmak için seferber oluruz. Onlar büyük Türkiye yolunda önümüze engel çıkarmak isteyen küresel güçlere, hain zihniyete karşı çıktılar. Bu millet asil bir millettir; tanklarla, toplarla bu milleti sindiremezler. Büyük Türkiye yolculuğundan bizleri kimse geri koyamaz. Şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Bize bu vatanı bağışlayan ve kanlarıyla yoğuran şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Sincan Belediye Başkanı Ercan: "Bize bu vatanı bağışlayan ve kanlarıyla yoğuran şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum" - Haberler
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