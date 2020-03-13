Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu Kampusünde korona virüsüne karşı önlem
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Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu Kampusünde korona virüsüne karşı önlem

Ankara'daki Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu Kampüsünde, korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla dezenfekte çalışması yapıldı.

13.03.2020 12:52 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:56
Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu Kampusünde korona virüsüne karşı önlem

Ankara'daki Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu Kampüsünde, korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla dezenfekte çalışması yapıldı.


Sağlık Bakanlığının, Türkiye'de korona virüs vak'asının tespit edildiğine yönelik açıklamasının ardından Adalet Bakanlığınca bağlı kurumlarında virüsü önlemek amacıyla tedbirler alındı. Bu kapsamda Sincan Açık Cezaevi Kampüsünde kapsamlı bir dezenfeksiyon yapıldı. Mahkum kabul alanları, koğuşlar, ortak alanlar, koridor, yemekhaneler, duruşma salonları, hükümlü ve tutuklu sevk nakil araçları, personel taşıma hizmeti yapan servis araçları ve sosyal tesisler gibi yerlerde ilaçlama ve dezenfekte işlemleri yapıldı. İlaçlama ve dezenfekte işlemleri, periyodik aralıklarla da yapılmaya devam edilecek. Öte yandan koruyucu önlemler kapsamında görevli personele maske, dezenfektan ve eldivenler dağıtıldı. Kampüs içindeki bir çok noktaya da korona virüsten korunma yollarını gösteren bilgilendirici broşürler asıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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