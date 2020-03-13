Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu Kampusünde koronavirüsüne karşı önlem Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu Kampusünde koronavirüsüne karşı önlem Ankara'daki Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu Kampüsünde, koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla dezenfekte çalışması yapıldı.

Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu Kampusünde koronavirüsüne karşı önlem

ANKARA - Ankara'daki Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu Kampüsünde, koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla dezenfekte çalışması yapıldı.

Sağlık Bakanlığının, Türkiye'de koronavirüs vakasının tespit edildiğine yönelik açıklamasının ardından Adalet Bakanlığınca bağlı kurumlarında virüsü önlemek amacıyla tedbirler alındı. Bu kapsamda Sincan Açık Cezaevi Kampusünde kapsamlı bir dezenfeksiyon yapıldı. Mahkum kabul alanları, koğuşlar, ortak alanlar, koridor, yemekhaneler, duruşma salonları, hükümlü ve tutuklu sevk nakil araçları, personel taşıma hizmeti yapan servis araçları ve sosyal tesisler gibi yerlerde ilaçlama ve dezenfekte işlemleri yapıldı. İlaçlama ve dezenfekte işlemleri, periyodik aralıklarla da yapılmaya devam edilecek. Öte yandan koruyucu önlemler kapsamında görevli personele maske, dezenfektan ve eldivenler dağıtıldı. Kampüs içindeki bir çok noktaya da koronavirüsten korunma yollarını gösteren bilgilendirici broşürler asıldı.

Kaynak: İHA