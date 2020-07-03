Sincan'a 40 adet 'Mini Mobil Atık Getirme Merkezi' yerleştirildi Sincan Belediyesi sıfır atık seferberliği noktasında yapığı çalışmalara hızla yenilerini ekliyor.

Sincan Belediyesi sıfır atık seferberliği noktasında yapığı çalışmalara hızla yenilerini ekliyor. İlçe geneline 40 adet 'Mini mobil atık getirme merkezi' yerleştirildi. Vatandaşlar bu kumbaralara atıklarını atarak geri dönüşüme katkı sağlayabiliyor.

Sıfır atık çalışmalarıyla ödüle layık görülen Sincan Belediyesi, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Doğayı ve çevreyi koruyarak gelecek nesle daha yeşil ve yaşanabilir bir Sincan bırakmak için seferber olan Sincan Belediyesinin çalışmaları her kesimden takdir topluyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından imal edilen "mini mobil atık getirme merkezleri" Sincan'ın 40 noktasına dağıtıldı. Ekipler kumbaraları belirlenen bölgelere özenle yerleştirdi. Vatandaşlar mini mobil atık merkezlerine tekstil, cam, kağıt, plastik ve metal atıklarını atabilecek. Bugüne kadar toplam 74 adet atık getirme merkezi ilçenin faklı noktalarında vatandaşın hizmetine sunuldu.

Sincan Belediyesi, daha önce de ilçedeki 40 okula "mini kompost makinesi" hediye etmişti. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle okullara ara verildi ancak yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte öğrenciler organik atıkları bu makinelerde toplayarak gübre elde edebilecek.

Atıkları birer hammadde olarak gördüklerini her fırsatta dile getiren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Doğayı ve çevreyi korumak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren önceliğimiz oldu. Bu amaçla çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürüyor, üzerimize düşen sorumluluğu en doğru şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından imal edilen mini mobil atık getirme merkezlerimizi belirlediğimiz noktalara dağıttık. Gençlerimizin geleceği için çevre bize emanet" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA