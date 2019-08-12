Sincabı itfaiye ekipleri kurtardı - BOLU

12.08.2019 13:36

Bolu'da bir evin duvarında kalan sincabı itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, İzzet Baysal Mahallesi Şelale Sokak'ta oturan Suat Güneş, itfaiye ekiplerini arayarak, evinin duvarında bir sincabın olduğunu bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evin giriş bölümünde duvara tutunmuş bir şekilde duran sincabı sopa yardımı ile indirdi. Duvardan inen sincap, otomobilin altından geçerek, hızla uzaklaşarak gözden kayboldu.

Kaynak: AA