Sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman 2021? İkinci üniversite 2021 kayıtları başladı mı?

Lisans ya da önlisans sahipleri sınavsız bir şekilde ikinci bir üniversite okuması ve ikinci bir diploma sahibi olması mümkün. Üniversitelerin açılış tarihinin belli olmasının ardından birçok öğrenci sınavsız ikinci üniversite kayıtlarını araştırmaya başladı. Peki, Sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman 2021?