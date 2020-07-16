"Sınavlarda kullanılan kağıt, kalem yerini dijitale bırakıyor"
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"Sınavlarda kullanılan kağıt, kalem yerini dijitale bırakıyor"

Dünyada ölçme değerlendirmede kağıt kalem testleri yerini giderek bilgisayarlı testlere bıraktığına dikkat çeken Prof. Dr. R. Nükhet Çıkrıkçı, "Günümüzde bilgisayar temelli eğitimden kaçamayız.Üniversitemizde final sınavlarının neredeyse yüzde 50'sine yakını online olarak yapıldı.

16.07.2020 11:36 | Son Güncelleme: 16.07.2020 11:40
Dünyada ölçme değerlendirmede kağıt kalem testleri yerini giderek bilgisayarlı testlere bıraktığına dikkat çeken Prof. Dr. R. Nükhet Çıkrıkçı, "Günümüzde bilgisayar temelli eğitimden kaçamayız.Üniversitemizde final sınavlarının neredeyse yüzde 50'sine yakını online olarak yapıldı. Kalanı da online sınav ve ödev, açık uçlu sınav biçiminde gerçekleştirildi"  dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. R. Nükhet Çıkrıkçı, geçtiğimiz günlerde Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı devlet okullarında görev yapan 200'e yakın öğretmen ve okul yöneticilerine Online olarak "Nitelikli Eğitim İçin Ölçme ve Değerlendirme Nasıl Olmalı?" başlığını taşıyan bir seminer verdi. Seminerde pandemi sürecinde hızla birçok kişinin hayatına giren dijital sınav sistemi konuşuldu. Prof. Dr. R. Nükhet Çıkrıkçı, dijitalleşme ve nitelikli ölçme ve değerlendirme süreçleriyle ilgili görüşlerde bulundu.

"PANDEMİYLE BİRLİKTE SÜRECİ DENEYİMLEDİK"

Dünyada ölçme değerlendirmede kağıt kalem testleri yerini giderek bilgisayarlı testlere bıraktığını anlatan Prof. Dr. Çıkrıkçı, "Pandemi sürecinde bunu deneyimledik. Üniversitemizde final sınavlarının neredeyse yüzde 50'sine yakını online olarak yapıldı. Kalanı da online sınav ve ödev, açık uçlu sınav biçiminde gerçekleştirildi. Günümüzde bilgisayar temelli eğitimden kaçamayız. Online olarak yapılan bu testlerin niteliği de çok önemli. Kağıt kalemli testler gibi yapılmamalı" diye konuştu. Dijital ortamda yapılan sınavlar; farklı zorluk derecesinde sorular içeren, öğrencileri üst düzeyde düşünmeye sevk edecek, sorulardır. Bu tür sınavlarda sınav güvenliğini sağlamak için, sorular ekrana tek tek gelir ve öğrenciye tüm test için toplam soru sayısından biraz daha fazla yanıtlama süresi verilir" diye konuştu.

"EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SIK SIK VE SÜREKLİ YAPILMALI"

Ölçme ve değerlendirme sınavlarının niteliğiyle ilgili belirlemelerde bulunan Prof. Dr. Çıkrıkçı "Eğitim-öğretim süreci devamlı olduğuna göre ölçme ve değerlendirme de sık ve sürekli yapılmalıdır. Böylece öğrencinin öğrenmelerindeki eksiklik ve hatalar vakit geçmeden tespit edilerek, gerekli telafi edici ve iyileştirici etkinlikler gerçekleştirilebilir. Bu noktada, yaptığımız ölçmelerin niteliği önemlidir. Bilindiği üzere ölçemediğiniz bir özelliğin niteliğinden emin olamazsınız. Bu gerekçeyle, öğrencilerin akademik gelişimini nitelikli ölçme araçları/sınavlarla ölçebilirsek öğrencinin de öğrenmelerinin niteliğinden emin olabiliriz. Ölçme işlemi ve araçları geçerli ve güvenilir olmalıdır. Bir diğer ifadeyle, öğretmenin yaptığı yazılı veya çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir testteki soruların dersi konularını ve derste öğrenciye edindirilmesi beklenen kazanımları temsil etmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

"EĞİTİM UYGULAMA İLE ÜST DÜZEYE ÇIKARILABİLİR"

Eğitimde uygulamanın önemine değinen Prof. Dr. R. Nükhet Çıkrıkçı "Eğitimin niteliği, uygulamalı ve gündelik yaşam durumlarında üst düzey düşünme becerilerine odaklanan etkinlikler ile üst düzeye çıkabilir. Eğitim öğretimin niteliğini üst düzeye çıkarmanın yolu, eğitim ve öğretimin gündelik yaşam durumlarında üst düzey düşünme becerileri odaklı uygulamalı eğitimdir" biçiminde vurguladı. Yani, bu türden bir eğitim-öğretim, çocukların yaparak yaşayarak, öğrenirken aktif oldukları bir eğitimdir. Bu anlamda, okulda sadece akademik derslere değil, spor, sanat ve kültür derslerine de önem vermek gerekir. Bunlar olmazsa ruh sağlığı bozuk nesiller yetiştiririz" değerlendirmesinde bulundu.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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