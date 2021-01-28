Sınavlara hazırlanırken bunlara dikkat edin

Yarıyıl tatili 25 Ocak Pazartesi günü başladı. 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ise (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Öğrenmenin bireysel farklılıklara göre gerçekleştiğini söyleyen Eğitimci Abdülkadir Gayretli, herkes için evrensel bir çalışma yönteminden bahsetmenin mümkün olmadığına vurgu yaparak, "Zamanı doğru yönetiyor, dikkatimizi topluyorsak ve gerekli motivasyona da sahipsek verimli ders çalışmayı gerçekleştirmek için her şeye sahibiz" dedi.

"ÖĞRENCİLERE UYKUSUZ KALMAYIN TAVSİYESİ"

Düzenli uyku ile iyi not alma arasında yapılan araştırmalar doğrultusunda pozitif bir ilişki olduğunu ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, "Bu sebeple uykusuz kalmamaya özen göstereceğiz. 10 saat uyudum 100 aldım gibi bir durum değil, 7-8 saat uykumuzu uyuyacağız" diye konuştu.

"HEDEFİNİZİ KENDİNİZE YÜKSEK SESLİ TEKRAR EDİN"

Belirlenen bir hedefin çalışma isteğini de arttırdığını belirten Gayreti, "Kısa vadeli de uzun vadeli hedefleriniz olabilir. Hedefinizi kendinize yüksek sesli tekrar edin, kendinizi duyun. Çalışmak için yeterli motivasyonunuz yoksa çalışmadan önce kendinize bir egzersiz alışkanlığı belirleyin. Çalışmadan önce egzersiz yapmak kalp atışını hızlandırır, endorfin salgılamanızı sağlar, stresi azaltır. Hafızayı ve kavrama gücünü arttırır" değerlendirmesinde bulundu.

"MÜZİK ÇALIŞMAYI OLUMLU ETKİLİYOR"

Çalışma ortamının çok düzenli olması gibi bir şartın olmadığını ifade eden Gayretli, "Bu kişiden kişiye göre değişiyor. Çalışma ortamı çok düzenli olduğunda dengesi bozulan öğrenciler de var. Bu nedenle çalışma ortamınızı ara ara değiştirmenizi öneriyorum. Konsantrasyon seviyesini arttıracağı gibi hafızayı da geliştirir. Çalışma ortamında sessizliği bozan hafif düzeyde sesler, sözsüz müzikler yine çalışmayı olumlu yönde etkiler. Ancak bu da herkese uymayabilir. Kulaklıkla ders çalışanlar için ise klasik ya da sözsüz müzik olmalı" dedi.

"TEKRARLARINIZI İHMAL ETMEYİN"

Yatmadan önce çalışmanın bilgiyi hatırlamayı kolaylaştırdığını hatırlatan Gayretli, "Kendinizle bir anlaşma yapın. Dikkatinizi dağıtan şeylerden özellikle tablet ve telefondan uzak durun. Kendi kendinizin öğretmeni olun. Aralıklı çalışın uzun çalışmalarınızda mutlaka ara verin. Çalışmalarınızı sürekli hale getirin. Haftalık, aylık tekrarlarınızı ihmal etmeyin. Tekrar bilgilerin uzun süreli olarak zihnimizde yer almasını sağlayacaktır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı